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В Госдуме рекомендуют снизить цены за проезд в поездах южного направления

Стоимость билета в плацкартном вагоне поезда следующего на юг должна быть снижена, заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат фракции «Единая Россия» Екатерина Стенякина.

В Госдуме рекомендуют снизить цены за проезд в поездах южного направления
© Дума ТВ

В связи с СВО аэропорты в Ростовской области и еще 9 регионах закрыты. Поезда стали единственным доступным средством передвижения для наших жителей. И несмотря на то, что цены на плацкарт регулируются тарифом, порой стоимость плацкарта выше, чем в купе, цитирует депутата пресс-служба.

Парламентарий отметила, что сейчас депутаты от трех регионов России готовят соответствующее письмо на имя Председателя Госдумы Вячеслава Володина. Еще одна депутатская инициатива заключается в увеличении коридора продаж билетов – до 90 и более суток, а также оставить за пассажирами право самим выбирать дополнительные услуги во время поездки, а не включать их изначально в стоимость билета.

Ранее глава Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей, депутат фракции КПРФ Нина Останина предложила вернуть программу туристического кешбэка.

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