В Госдуме рекомендуют снизить цены за проезд в поездах южного направления

В связи с СВО аэропорты в Ростовской области и еще 9 регионах закрыты. Поезда стали единственным доступным средством передвижения для наших жителей. И несмотря на то, что цены на плацкарт регулируются тарифом, порой стоимость плацкарта выше, чем в купе, цитирует депутата пресс-служба.

Парламентарий отметила, что сейчас депутаты от трех регионов России готовят соответствующее письмо на имя Председателя Госдумы Вячеслава Володина. Еще одна депутатская инициатива заключается в увеличении коридора продаж билетов – до 90 и более суток, а также оставить за пассажирами право самим выбирать дополнительные услуги во время поездки, а не включать их изначально в стоимость билета.