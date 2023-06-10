Что предлагают туристам российские винодельни

На российских виноградниках предлагают строить винные магазины, кафе, рестораны и экскурсионные центры. Это поддержит малые винодельни, которым необходимы дополнительные источники прибыли. Соответствующий законопроект, внесенный группой сенаторов, находится на рассмотрении в Госдуме.

© Парламентская газета

Не выше двух этажей

Видео дня

В Италии через винный туризм продают почти четверть всего вина, а в Германии оборот от винных туров составляет 5,5 миллиарда евро в год. В России же у винного туризма пока нет даже правового статуса. Большинство российских виноделен — малый бизнес, который из-за небольшого объема продукции не представлен в крупных торговых сетях. Им нужны другие варианты продвижения вина, в том числе туристические.

Законопроект предлагает ввести понятие «винный туризм». Им будут считать посещение виноделен для отдыха, знакомства с историей, культурой и традициями виноградарства или для работ на виноградниках, разумеется, без оплаты. А хозяйства будут продавать им вино, организовывать досуг, экскурсии и ночлег.

Закон о виноградарстве дополнят нормой, позволяющей строить рядом с виноградниками кафе или магазины, досуговые и экскурсионные центры. Но гостиницы на сельхозземлях строить не разрешат. Отдыхающих будут селить неподалеку — можно построить гостиницу в ближайшем поселке или на промышленных землях. Общая площадь туристической застройки не должна превышать 500 квадратных метров, а высота зданий — двух этажей.

Плотность виноградников там, где построят объекты туризма, должна составлять не менее 1330 кустов на гектар. А минимальную площадь виноградников, которым разрешат стройку, определят регионы в своих законах. Туризмом займутся только предприятия и фермеры, уже имеющие лицензию на производство вина, чтобы не допустить на рынок недобросовестных предпринимателей.

Рассмотреть законопроект в первом чтении планируют уже в июле. Инициатива служит одновременно и развитию внутреннего туризма, и поддержке виноградарей, сказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин: «Сейчас мы наполовину завозим посадочный материал из-за рубежа. Необходимо, чтобы наши виноградные питомники развивались в Крыму и Краснодарском крае. А туристы смогут увидеть весь технологический процесс, хранение, переработку, это сформирует в том числе и культуру пития».

Винный туризм будет востребован, но главное — чтобы уникальные земли, которые позволяют делать прекрасный винодельческий продукт, были защищены, отметила зампредседателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. По ее словам, виноградники не стоит застраивать чрезмерно, в том числе и большими гостиницами.

Выпил и остался

Популярность поездок на винодельни растет вместе с популярностью российского вина, сказал «Парламентской газете» президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. При этом бизнес уже не один год говорит, что инфраструктуры винному туризму не хватает. «Винодельни расположены на землях сельского хозяйства. На них нельзя размещать гостиницы, которые крайне необходимы для такого вида отдыха», — пояснил Уманский. Люди часто приезжают на винодельни на собственных автомобилях, а обратно после дегустации уехать уже не могут. Их надо оставлять на ночлег тут же, а значит, винному туризму нужны все формы, присущие гостиничному бизнесу, уверен эксперт.

В качестве гостиниц на сельхозземлях можно возводить временные конструкции на сваях или без фундамента, заметил директор крымского виноградарского предприятия Юрий Шавардов. По его словам, такая конструкция не повреждает почву, ее легко демонтировать. Важно и учесть процент от общего количества земли. «Если у человека 10 гектаров, и при этом виноградника посажено всего 10 соток, а все остальное — большой туристический комплекс, это неправильно», — отметил винодел.

В прошлом году парламентарии уже вносили в Госдуму законопроект, который разрешал строить двухэтажные отели рядом с виноградниками площадью от 10 гектаров. Инициативу вернули авторам из-за отсутствия заключения Правительства.

Дорогами Боспорского царства

В России уже есть национальные туристические маршруты, которые позволяют туристам познакомиться с винодельнями страны, отметила Наталья Костенко. Например, «Винные дороги Краснодарского края» проходят от Анапы до Геленджика через памятники античности и вполне современные винодельни. В туре продолжительностью от двух до семи дней можно посетить 20 виноделен.

«Винные дороги Боспорского царства» обходят все винодельческие регионы страны — Ростовскую область, Крым и Краснодарский край. В Крыму, например, туристов готовы принять на заводах «Массандры». Гостей познакомят с этапами производства и коллекцией вина, в которой около миллиона бутылок. Экскурсии стоят в среднем 1300 рублей на человека. Организуют для желающих и трудовые туры, где можно собрать виноград самим, а потом давить его ногами в чане, как герой Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого».

В Новом Свете туристов водят в голицынские туннели и подвалы, которые посещал российский император Николай II в 1912 году. Стоит экскурсия с дегустацией 1700 рублей.

В комплексе Шато Пино в Краснодарском крае к бокалу вина подают улиток с собственной улиточной фермы. Винодельческий комплекс «Фанагория» в Тамани предлагает индивидуальную программу за 10 тысяч рублей с посещением смотровой площадки на виноградниках, производства бочек, винодельни и винного подвала, дегустацией вина и сыра.