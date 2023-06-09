Семь причин отправиться на выходные в Самару

Впереди несколько выходных дней. И если вы еще в раздумьях, куда отправиться за впечатлениями - посмотрите в сторону Среднего Поволжья. В Самаре я была в командировке, но успела за два дня полюбить этот город. Он не на раз.

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Сюда хочется возвращаться снова. С детьми или в компании друзей. Можно планировать поездку минимум на два-три дня - точно скучно не будет.

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Что стоит сделать в Самаре?

1. Прогуляться по самой длинной набережной в России - она проходит по всей прибрежной полосе. А это около 9 километров. Но она прерывистая, поделена на несколько зон. Набережная в Самаре не только самая длинная, но и самая красивая, по крайней мере, среди других волжских городов. Там приятно неспешно прогуливаться, прячась от зноя в тени каштанов. Рассматривать разные арт-объекты, установленные здесь. Например, скульптурную композицию "Бурлаки на Волге". Репин писал эту известную всем картину в Ширяево (туда кстати из Самары ходят "Ракеты" на подушке). Прелесть этой набережной еще и в том, что вдоль нее тянутся песчаные пляжи - при желании и если позволит погода, можно позагорать. В мае видела там купающихся, позавидовала и пожалела, что не захватила купальник.

2. Прокатиться на прогулочном теплоходе по Волге. Спеша к причалу, а было довольно жарко, захотелось мороженого. Здесь же на набережной купила местное - щербет. Давно такого вкусного лакомства не ела. И порадовалась за самарцев, что у них есть свое мороженое. По реке ходят множество разных теплоходов. Есть выбор. При солнечной погоде - отличные видовые снимки гарантированы. К тому же за время поездки гид расскажет коротко об истории и основных достопримечательностях города.

3. Посетить музей "Бункер Сталина". Он был построен в 1942 году, а рассекречен только в 1990-м. Гид настоящий знаток своего дела. Он расскажет, что все 188 ступенек были специально подстроены под шаг Сталина. И что на Волге есть еще семь бункеров, которые до сих пор не рассекречены. А этот не просто музей, а настоящее бомбо- газоубежище.

4. Любители пенного напитка вряд ли пройдут заведение "На дно" - это знаменитый в Самаре бар от местного завода. Почему так назвали? Да потому что если идти из центра, к нему придется спускаться - он почти на краю набережной. Коренные жители расскажут, как раньше все здесь было по-простому. Можно было взять кружку напитка, а к нему купить какой-нибудь вяленой рыбки у одной из бабушек, торгующих здесь, и спуститься к Волге. Да и сейчас здесь бойкое место - очередь и на улице, где можно купить на разлив, а в соседнем окошке - богатый выбор разной рыбки и снеди. И внутри - тоже оживленно в любое время суток. Бармен Марсель довольно быстро всех обслуживает, наливая пенящийся напиток в огромные кружки и принимает заказы на закуски. Здесь отличная жареная мойва - нежная и с икрой. Когда заказ готов - бармен звонит в колокол.

5. Сходить в музей "Самара космическая". Этот город на Волге все-таки считается космической столицей России. Признаюсь, я не успела побывать в музее. Только сфотографировалась у входа с установленной "Ракетой-носителем Союз (Р.А.)". Она здесь появилась относительно недавно - в 2011 году. А музейно-выставочный комплекс появился на десять лет раньше. Кстати, это настоящая ракета Р-7, которая была изготовлена в Куйбышеве на заводе "Прогресс". Когда она выработала свой ресурс, ее внутренность демонтировали. А корпус перекрасили в белый цвет. Кстати, в самом музее можно купить настоящее космическое питание. Мне пришлось его покупать уже в аэропорту. Племянник был несказанно рад и харчо, и компоту из тюбиков.

6. Полюбоваться на красивейшие волжские закаты. Самарцы готовы поспорить с нижегородцами, что именно у них можно увидеть самые красивые закаты. И лучшая локация для этого - в пригороде, на "Вертолетке". Отличная площадка и лучший вид на Жигулевские горы! Есть и кафе, и детский городок, и лавочки, где можно обнявшись с любимым человеком провожать солнышко. А закаты здесь и правда живописные!

7. Пойти на "САМ.Фест". В эти выходные на фестиваль-конкурс приедут Люся Чеботина, Гарик Сукачев, Дмитрий Маликов, а также юные таланты из разных городов страны. Первый этап конкурса пройдет в Струковском саду 11 июня. А гранд-финал состоится на площади имени Куйбышева в День России - 12 июня. Кстати площадь Куйбышева - вторая по величине площадь в Европе (17,4 га).

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