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В АТОР заявили, что отели в Крыму в июле и августе могут заполниться на 100%

Отели Крыма могут заполниться на 100% в июле - августе 2023 года. Полуостров останется вторым по популярности черноморским курортом по итогам летнего сезона. Об этом сообщил журналистам вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин в кулуарах Российского туристического форума "Путешествуй!" в четверг.

АТОР: отели в Крыму в июле и августе могут заполниться на 100%
© Unsplash

"Сезон будет, но короткий, как в прошлом году - июль-август. Загрузка может вырасти до 100%. Плюс мы видим по разным отелям снижение цен от 5% до 25%. Возможно, это временно, пока загрузка не поднимется до обычного процента в это время. Все равно Крым останется направлением номер два на Черном море, он примет по-любому больше 5 млн туристов", - сказал он.

По словам Ромашкина, в настоящий момент продажи туров в Крым снизились на 30% по сравнению с прошлым годом. Примерно на столько же снизилась и загрузка отелей. Сейчас заполнены 50-55% гостиниц полуострова.

"Не решены, к сожалению, транспортные проблемы, поездов по-прежнему не хватает. Плюс психологически туристам сложнее выбрать Крым, тем более, если они едут с детьми", - объяснил эксперт.

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