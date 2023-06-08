АТОР: отели в Крыму в июле и августе могут заполниться на 100%

"Сезон будет, но короткий, как в прошлом году - июль-август. Загрузка может вырасти до 100%. Плюс мы видим по разным отелям снижение цен от 5% до 25%. Возможно, это временно, пока загрузка не поднимется до обычного процента в это время. Все равно Крым останется направлением номер два на Черном море, он примет по-любому больше 5 млн туристов", - сказал он.