Опрос определил топ-10 российских городов для летнего отдыха

"Можно найти квартиру или студию за 3-3,5 тыс. рублей. Хороший вариант для тех, кто хочет съездить в Калининградскую область и сэкономить: остановиться в квартире в Калининграде и на пару дней съездить в Зеленоградск и Светлогорск, где цены уже намного выше, от 5 тыс. рублей за сутки", - сказал собеседник агентства.