Республика Адыгея: край чарующей природы и эксклюзивного сыра

Маленькая и живописная Республика Адыгея расположена в самом сердце Краснодарского края. Горы, пещеры, дольмены, необъятные лесные массивы и местное население, славное своим гостеприимством и национальной кухней – это настоящий рай для тех, кто любит путешествовать и хочет отдохнуть от городской суеты. Одна из главных особенностей Адыгеи в том, что она хороша в любое время года.

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Горы Фишт и Оштен

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В череде адыгейских гор эти две пользуются особым вниманием. Фишт представляет собой высшую точку Лагонакского нагорья: 2867 метров. Здесь же находятся высоты Оштен и Пшеха-Су. Все они образовывают знаменитый Фишт-Оштенский хребет. Место отлично подходит как для туристических вылазок с ночевкой на одной из местных баз, так и для похода с палатками. Здесь также можно совершить полноценное альпинистское восхождение. Кстати, именно это место считается одним из самых влажных мест России: в течение года тут выпадает до 3000 миллиметров осадков.

Плато Лаго-Наки

Большинство путешественников начинают свое знакомство с Адыгеей именно с этого плато. 2200 метров над уровнем моря, чистейший горный воздух, цветущие луга и… снег в карстовых воронках, до которого можно дотронуться даже летом. Именно с этого места берет свое начало главный Кавказский хребет, который проходит до самого Каспийского моря. Изюминка Лаго-Наки — Большая Азишская пещера с ее водопадами и подземным царством: изваяния Будды, Бабы Яги, апостолов, а также крылья Ангела и «Пальма желаний». Эти фигуры представляют собой сталактиты, сталагмиты и сталагнаты, которые приняли за тысячи лет такие чудные формы.

«Тридцатка»

Говоря об Адыгее, невозможно не упомянуть об одном из старейших туристических маршрутов: легендарной «тридцатке», или маршруте № 30, который проходит по плато Лаго-Наки. Сама тропа ведет через Кавказский заповедник, по Лагонакскому нагорью и склонам Фишт-Оштенского горного массива. Туристы выбирают «тридцатку» за ее природное естество и разнообразие, многие растения занесены в Красную книгу. Маршрут начинается в горах, проходит через несколько перевалов, субтропические леса, которые выводят к Дагомысу, к самому черноморскому побережью.

Свято-Михайловска (Новоафонская) обитель

Действующий мужской монастырь, заложенный в 1877 году. Камни, из которых он построен, паломники приносили с собой. Живописнейшая горная местность, по которой стоит прогуляться, чтобы дойти до источника святого целителя Пантелеимона, в котором можно набрать воды и даже окунуться. А еще любой желающий может позвонить в колокола на вершине горы Физиабго и отведать вкуснейшие блинчики.

Тот самый адыгейский сыр