Россиянка назвала плюсы и минусы отдыха в Анапе

Читательница журнала «Тонкости туризма» Мария побывала в Витязево – единственном населенном пункте, который входит в состав города-курорта Анапы. Она рассказала, стоит ли туда ехать этим летом, в каком отеле можно поселиться, а также развеяла миф об отдыхе на берегу Черного моря в России.

«Ничто не предвещало хорошего отпуска. Я даже не посмотрела, что за отель, просто ехала с заведомо плохим настроением и готовилась к худшему. Но как известно, когда ничего не ожидаешь, то получаешь отличный отдых», – поделилась россиянка.

Мария заселилась в отель «H2O» в Витязево и была удивлена сервисом. Сотрудники оставили в номере фрукты, шампанское и открытку. Здесь предусмотрено достойное питание, а на территории есть бассейн.

Ей не понравились регулярные пенные вечеринки, после которых нельзя пользоваться бассейном. По словам туристки, владельцы отеля стараются развлекать гостей, поэтому уже после завтрака всех встречают ростовые куклы Хаги Ваги. Это приносило дискомфорт Марии, поскольку территория отеля «совсем маленькая» и, чтобы по-настоящему расслабиться, ей приходилось с утра уходить на пляж.

Она отметила, что в июне купаться в Черном море холодно, однако вода радует чистотой, а пляжи, вопреки мифу, не переполнены людьми.

«Витязево находится на краю Анапы, на самом лимане, кругом бескрайние пляжи и дюны. Даже летом, думаю, тут хватит места всем отдыхающим», – добавила девушка.

Центр ухоженный, тут можно прогуляться в парках и среди пансионатов, а вот подальше от них зрелище не из приятных: грязь и мусор, оставленные туристами.