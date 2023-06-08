Туристам придется за 10 дней уведомлять МЧС об опасных экскурсиях в горы

Проинформировать МЧС можно любым удобным способом: на официальном сайте ведомства, посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или при личном обращении в министерство. Также уведомить о маршруте передвижения можно и учреждения, находящиеся в ведении МЧС России. Для этого ответственному представителю потребуется лично обратиться в организацию, максимально близкую к точке начала маршрута передвижения или месту проведения туристского мероприятия.