Места в Питере, где можно увидеть знаменитых котов

Коты уже давно стали настоящим символом Петербурга. Этих пушистых животных можно увидеть не только на улицах города, но и во многих кафе, театрах, музеях. 8 июня даже отмечается праздник, который посвящен мурчащим жителям культурной столицы, — День петербургских котов и кошек.

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Подробнее о местах в Петербурге, которые обязательно нужно посетить, если хотите встретить известных котов города, — в материале «Рамблера».

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Театр дождей

Талисман этого драматического театра — полосатый кот по имени Федор, который попал туда еще совсем маленьким. Именно этот пушистый работник первым испытывает новые декорации. А еще у него есть привилегия — возможность сидеть на режиссерском столике.

Кот Федор не пропускает ни одного спектакля: обычно он наблюдает за происходящим на сцене из осветительной рубки, но иногда появляется перед зрителями на поклоне вместе с актерами и срывает громкие овации. Такое происходило на спектаклях «На дне» и «На берегах Невы». Федор даже стал одним из победителей конкурса «Котокультурная столица» в 2021 году.

Эрмитаж

РИА Новости

Петербургский Эрмитаж стал домом для множества котов. Животные так сроднились с музеем, что даже получили ласковое прозвище «эрмики». В этом месте коты поселились еще во времена Петра I, а нести свою службу — защищать помещение от грызунов — начали при императрице Елизавете Петровне.

Сейчас эрмитажные коты беспрепятственно ходят по всему музею, исключая смотровые залы, и следят за сохранностью драгоценного имущества. У всех эрмиков есть свои миска, места для отдыха и имена. При этом в последнее время для них подбирают не обычные кошачьи клички, а называют в честь деятелей искусства и античных героев.

Пышечная на Большой Конюшенной

В самую знаменитую питерскую пышечную стоит зайти не только ради вкусной выпечки, но и для общения с трехцветной обитательницей этого места — кошкой Пышей. Вы можете увидеть ее сидящей на стуле, лежащей на подоконнике, а то и вовсе стоящей на очереди к кассе. Наслаждаться мягкими пышки, пока пушистая кошка умиротворенно мурлычет рядом — что может быть лучше?