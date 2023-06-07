В Сочи появится новый туристический маршрут

Новый экскурсионный маршрут, который планируют открыть в этом году, называется "Ротонды и колонны Сочи". Его презентация прошла на курорте в рамках выездного заседания градостроительного совета. Маршрут по сочинским знаковым архитектурным памятникам и объектам туристического показа будет доступен для жителей и гостей после внесения замечаний и предложений архитекторов.

Маршрут будет пролегать от железнодорожного вокзала по центральной улице Навагинской к морскому порту. Оттуда по Курортному проспекту вдоль бывшего кинотеатра "Стерео", нынешнего здания Городского собрания, Художественного музея, Зимнего театра. В маршрут включен осмотр советских санаториев вдоль главной дорожной артерии Сочи - Курортного проспекта.

По пути следования предусмотрена удобная навигация, а также размещение QR-кодов, наведя смартфон на которые все желающие смогут узнать маршрут, его протяженность и историю объектов.

- В преддверии Дня архитектора Краснодарского края и в Год архитектуры состоялось выездное заседание градостроительного совета при главе Сочи, посещаем знаковые для города объекты культурного и исторического наследия, являющиеся архитектурной изюминкой курорта, и разрабатываем новые экскурсионные исторические маршруты, чтобы любой житель или гость курорта смог посетить его и узнать об истории того или иного архитектурного строения, - рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Сочи Дмитрий Литвинец.