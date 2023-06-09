Куда пойти и что посмотреть в Петербурге с 9 по 15 июня

В пятницу, 9 июня, в Лендоке мастера «пластического идиотизма» «Кукота&Чехов» покажут вам Шекспира. Такого вы точно, еще не видели.

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А в субботу, 10 июня, можно заглянуть на фестиваль «Град Петров» 2023. В Петропавловской крепости будет грандиозная программа, посвященная 320-летнему юбилею Петербурга.

В воскресенье, 11 июня, приглашаем вас на крышу, где состоится концерт Господина Литвиновича (Сергея Пароходова), который в рамках феста RoofPlace будет читать стихи современных поэтах об отношениях «отцов и детей».

В понедельник, 12 июня, встретимся на «Газпром Арене». Там состоится концерт «День России» 2023. Там будут все наши – Саша Стоун, Сергей Лазарев, Radio Tapok, Градусы, Анатолий Цой и многие другие.

Во вторник, 13 июня, побалуйте себя хорошей музыкой. Тем более есть повод, в джаз-клубе Бутмана выступят Trio EasyTone & Jazz Band.

А в среду, 14 июня, любителей шахмат ждет настоящий праздник в Севкабель порту, где состоится открытие шахматного клуба, где дважды в месяц будут проходить бесплатные занятия.

В четверг, 15 июня, есть уникальная возможность услышать, как при помощи голосов всего лишь трех вокалистов Jukebox Trio без музыкальных инструментов создается мощное звучание. Если что, они назначают встречу в «Космонавте».