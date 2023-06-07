Лучшие виды на Дагестан

Отправляясь в путешествие по Дагестану, туристы планируют посетить то или иное место. Но по пути к нему иногда можно увидеть столько красоты, что поневоле забудешь о цели поездки. Некоторые смотровые площадки находятся прямо на обочине трассы. Другие — вдалеке от проторенных дорог, — говорит гид, организатор путешествий по Дагестану, создатель путеводителя WelcomeDagestan.ru Эльдар Расулов. По просьбе «Это Кавказ» он поделился координатами лучших точек, откуда невозможно уехать без селфи.

© «Это Кавказ»

1. «Точка Айвазовского»

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Именно здесь, на Кегерском плато в Гунибском районе Дагестана, знаменитый художник задумал и начал писать картину «Аул Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны». Полюбоваться видами на горы можно сидя на скамейке — ее поставили здесь для удобства путешественников. Добираться из Гуниба нужно на машине, путь по грунтовке займет минут двадцать. Главное, чтобы дорога была сухая.

2. Перевал Дарада-Мурада

На этом горном серпантине в Гунибском районе несколько точек, где хочется остановиться. Петляющая дорога красива в любое время года. С высоты почти 1,5 тысячи метров над уровнем моря открывается вид на извилистые повороты и горы-горы-горы. Это место популярно у джиперов, которые хотят сократить путь из Гуниба в Карадахскую теснину. Грунтовая дорога сэкономит 30 40 километров пути.

3. Дракон-гора

Увидеть ее можно, когда спускаешься с Хунзаха по серпантину в сторону села Чалда. Впереди покажется большая треугольная гора возле реки Аварское Койсу. Своими очертаниями она напоминает фигуру дракона, можно различить его голову, хребет, хвост. Кажется, что сказочный дракон остановился на водопой у реки, а потом пригрелся на солнышке, прилег отдохнуть и окаменел.

4. Язык Тролля

Так по аналогии с норвежской достопримечательностью называют 5-метровый скальный выступ над пропастью рядом с аулом Старый Гоор в Шамильском районе. Башни этого заброшенного села привлекают тысячи туристов ежегодно, но не все из них знают (особенно если приезжают самостоятельно), что совсем рядом есть интересное место, откуда открывается потрясающий вид на долину Аварского Койсу. Как минимум здесь вы найдёте 3 4 таких выступа. Фотографии на краю Языка Тролля точно вызовут зависть ваших подписчиков.

5. Куппинский перевал

Отсюда можно увидеть Гергебильское водохранилище с высоты более 300 метров. Такой обзор открывается с площадки на одном из поворотов дороги, если ехать из Гергебиля в сторону села Куппа. Помимо глади водохранилища увидите и ущелье, в котором расположена плотина и находится водосбросный тоннель.

6. Смотровая в селе Харачи

Еще лет пять назад про это место в Унцукульском районе, как, впрочем, и про многие другие локации, знали только местные жители. Бирюзовая вода Ирганайского водохранилища где-то далеко-далеко внизу, мелкие точки — саперы на досках и дома — спичечные коробочки на берегу с высоты почти в тысячу метров — вот что видит каждый, кто доберется сюда. А еще орлов, летающих над головами, и белок, прыгающих по веткам сосен. Здесь можно устроить пикник и послушать тишину.

Кстати, журнал National Geographic назвал это место одной из самых красивых смотровых площадок в России, она входит в топ-10. Чтобы попасть сюда, надо за Унцукулем свернуть с асфальта направо и преодолеть 20-километровый серпантин на вершину гору.

7. Смотровая над Чиркейской ГЭС

Если ехать от Чиркейского водохранилища в сторону поселка Дубки Буйнакского района, то после гидроэлектростанции будет поворот налево. Дорога грунтовая, последнюю ее часть нужно пройти пешком — это займет минут десять. Сначала спуск вниз, затем подъем на пригорок. А потом просто замрите и наслаждайтесь видом на плотину Чиркейской ГЭС — самую высокую арочную плотину в России.

8. Смотровая на «Главном» Сулакском каньоне

Обычно каньон всем показывают со стороны Дубков, потому что эта сторона лучше обустроена в плане инфраструктуры. Но глубочайшая точка Сулакского каньона находится там, где сливаются Аварское и Андийское Койсу, образуя реку Сулак. На этих площадках глубина от смотровой до реки 1200 1300 метров.

А если подняться на гору Рогдомеэр (пик Гагарина), то там глубина каньона будет уже 1937 метров — именно эту цифру обычно называют, сравнивая Сулакский каньон с Гранд-каньоном в США. Маршрут не из легких. Чтобы попасть на «Главный» (именно так называют это место), двигайтесь по направлению к селу Верхний Каранай, а дальше пешком часа три в гору. Отсюда открывается вид практически на весь внутригорный Дагестан. Здесь в свое время побывали Лев Толстой, Лермонтов, Дюма-старший, который описал свои впечатления о каньоне в книге «Путешествие по Кавказу». А вот Гагарина, в честь которого названа гора, в Дагестане не было.

9. Гора Тарки-Тау над Махачкалой

Пожалуй, это единственное место, откуда можно разглядеть если не всю, то точно большую часть столицы Дагестана. В ясную погоду с этой площадки хорошо видны старый маяк, корабли в море, озеро Ак-Гёль, белоснежная Джума-мечеть и бесчисленное множество домов. Поездка сюда из центра города займет минут 15 20, насладиться тишиной и видом на город с высоты птичьего полета можно сидя в одном из кафе с панорамным остеклением. Опытные путешественники рекомендуют поглядеть на Махачкалу сверху дважды: днем и в сумерках, когда зажигаются фонари — и Махачкала как будто светится.

10. Видовая площадка в Нарын-кале