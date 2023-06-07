6 неочевидных городов России, где можно отдохнуть

Россия – настоящая сокровищница уникальных городов и поселений. Однако большинство туристов предпочитают посещать лишь Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и другие популярные города.

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А между тем, если отклониться от привычных маршрутов, можно сделать множество открытий о родной стране, отдохнуть от суеты мегаполисов, в которые традиционно стекаются сотни тысяч туристов, и при этом сэкономить.

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Подробнее о неочевидных российских городах, где непременно стоит отдохнуть – в материале "Рамблера".

Вологда

РИА Новости

Основанная в середине XII века Вологда впечатляет изобилием памятников архитектуры и истории. Здесь множество удивительных домов с палисадами, каменных церквей и монастырей. А еще в Вологде себя наверняка почувствуют как дома любители этнографических музеев.

Сортавала

Как правило, именно отсюда туристы начинают свое путешествие по Карелии и отправляются исследовать остров Валаам и парк "Рускеала". Однако Сортавалу стоит рассматривать не только, как промежуточный пункт своей поездки. Из-за того, что до 1940-х годов Сортавала принадлежала Финляндии, здесь довольно любопытная архитектура – микс из СССР и скандинавских мотивов.

Зарайск

Некоторые люди даже не слышали об этом городке на побережье реки Осетр. А между тем, если вам по душе старинная атмосфера Коломны, Суздаля и Сергиева Посада, Зарайск обязательно стоит посетить. Здесь можно полюбоваться местным кремлем и Никольским собором, окунуться в святой источник и изучить дом-музей зарайского скульптора А. С. Голубкиной.

Вышний Волочек

Санкт-Петербург – не единственный город, который именуют русской Венецией. Вышний Волочек также получил это звание благодаря впечатляющей исторической застройке, обилию каналов и мостов. Неспешно прогуляйтесь по городу, а после обязательно загляните в музей "Русские валенки".

Рыбинск

Рыбинск – тот самый город в Ярославской области, в центре которого вывески оформлены в довоенном революционном стиле, что смотрится очень интересно. Приехав сюда, сделайте фото на набережной Волги, полюбуйтесь одним из самых больших водохранилищ в мире и местной архитектурой.

Элиста

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