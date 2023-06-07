«Не употребляйте алкоголь в общественных местах, не одевайтесь вызывающе; если есть на теле татуировки — лучше их прикрыть, — заявила она. — Никогда не отказывайтесь, если вас угощают или приглашают в ресторане выпить чай. Платить за это вас никто не заставит, это нормальное поведение для местных, не нужно быть подозрительным».