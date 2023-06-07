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«Мусор повсюду»: россиянка — о путешествии в Дагестан

Российская туристка побывала в Дагестане и описала поездку фразой «мусор повсюду». Своими впечатлениями от отдыха девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что решила вместе с мужем провести летний отпуск в северокавказском регионе. Россиянка отметила, что жилье в курортных городах республики лучше бронировать заранее.

«Тут не принято выставлять вывески и объявления о сдаче комнат в аренду, — пояснила она. — Мы искали через сайты бронирования и чаты путешественников, там есть контакты проверенных местных».

Читательница портала подчеркнула, что местные жители очень приветливые и вежливые. По ее словам, если уважать их культуру и традиции, проблем не будет. При этом россиянка дала туристам несколько важных советов.

«Не употребляйте алкоголь в общественных местах, не одевайтесь вызывающе; если есть на теле татуировки — лучше их прикрыть, — заявила она. — Никогда не отказывайтесь, если вас угощают или приглашают в ресторане выпить чай. Платить за это вас никто не заставит, это нормальное поведение для местных, не нужно быть подозрительным».

Более того, девушка рекомендовала путешественникам взять с собой из родного города какие-нибудь мелкие сувениры и угощения.

«Их можно дарить в ответ, — добавила она. — Тогда вы не будете чувствовать, что кому-то чем-то обязаны».

Главным минусом Дагестана девушка назвала мусор.

«Если есть возможность, уберите мусор не только за собой, но прихватите и тот, что валяется, — сообщила она. — Когда мы отдыхали на побережье, вечером устраивали прогулки-уборки. Собирали по два-три мешка за одну прогулку. Хозяин отеля даже нам скидку на проживание сделал, когда увидел, чем мы занимаемся».

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