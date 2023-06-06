Туристы в Териберке заплатят за тропинки с поручнями

Недавно вход в природный парк «Териберка» и еще 11 особо охраняемых территории в Мурманской области стал платным. Эта новость вызвала бурное обсуждение в канале «Крыша ТурДома», поэтому редакция выяснила, на что пойдут деньги и кто будет контролировать туристов.

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По данным региональной «Дирекции ООПТ», ежегодно в бюджет будет поступать примерно 5,7 млн руб. На них постепенно будут заниматься благоустройством. В первую очередь начнут создавать тропы и настилы, чтобы сберечь почву. Также в приоритете туристская инфраструктура: смотровые площадки, перила, указатели, стенды, места для стоянок и т. д.

В местных СМИ представители туриндустрии также не понимали, может ли гид сам централизованно заплатить за вход тургруппы. В дирекции ответили, что такой вариант возможен. Как убедился корреспондент TourDom.ru, в инструкции на сайте регионального Минприроды при банковском переводе предлагается вписать общую сумму платежа.

Отдельный вопрос, кто будет контролировать, оплачено ли посещение парка. Ведь территории не огорожены. По данным дирекции, этим займутся сотрудники регионального центра лесного и экологического контроля. Они наделены всеми правами, чтобы потребовать документы об оплате.