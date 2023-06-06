Перечислены туристические достопримечательности Самары

Далеко не все успели накопить на летний отпуск, а отдохнуть, конечно же, хочется. Как вариант — можно устроить недорогую поездку по России, полюбоваться пейзажами, архитектурой, походить по музеям и отведать местную кухню.

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Города на Волге — отдельный раздел в сборнике туристических мест. Самара в их числе.

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Город-миллионник с крупным историческим центром, длиннющей набережной и самым высоким в Европе зданием ж/д вокзала. Ну а кому-то, может, интересен Жигулёвский пивоваренный завод…

Кто же лучше местных расскажет о городе? Они или турфирма. Но мы не те и не другие, поэтому собрали советы самарского издания progorodsamara.ru о том, куда сходить, что посмотреть и где вкусно поесть.

Куда сходить

По словам местных журналистов, летом Самара почти ничем не отличается от туристических центров за границей. На улицах в окрестностях пешеходной Ленинградской улицы глаз порадуют цветники и иллюминация, старинные усадьбы и другая удивительная архитектура. Также можно насладиться игрой уличных музыкантов и даже попасть на один из фестивалей. А перекусить — на открытых верандах ресторанов и кафе.

Обещают, что из отпуска вы привезёте не только фото красивой природы и архитектуры, но и снимки в необычных локациях. Такие есть в исторической части города и на набережной. А по Самарской набережной, кстати, можно угуляться — её протяжённость более 4 км. Именно так и делают местные жители и гости города. Идёшь и любуешься Волгой.

Что посмотреть

Помимо Волги, в городе множество музеев — от классических до самых необычных. Культурно просветят в Самарском художественном, Музее модерна и Литературном. Об истории Самары расскажут в бункере Сталина, музее «Самара космическая» и в музее Алабина.

За необычными впечатлениями вам в «Мотомир Шеянова», Центр исторического моделирования «Древний мир» и Парковый комплекс истории техники в Тольятти. В последнем, между прочим, есть настоящая подводная лодка.

Что поесть

В Самаре, соответственно крупному городу, есть заведения с кухнями разных стран мира. Да и местная тоже: рядом Волга, поэтому рыбных блюд — широчайший ассортимент. Ещё можно попробовать что-то совсем новое и необычное — к примеру, блюда из растительного мяса.