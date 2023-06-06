Турсервисы отметили рост спроса на летние поездки в Дагестан

«Доля туров в Дагестан выросла с 1% в прошлом году от общего объема продаж на это лето на внутреннем направлении до 3,5%. Каждый второй турист планирует путешествие в Махачкалу. Около трети бронирований с проживанием в отелях категории «три звезды», более 60% едут на завтраках, еще 30% - без питания», - отметили в пресс-службе.