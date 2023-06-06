Турсервисы отметили рост спроса на летние поездки в Дагестан
Интерес россиян к летним турам в Дагестан в 2023 году увеличился. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании Level.travel.
«В этом году есть прирост спроса: в основном вырос как раз объем продаж коротких туров (до шести ночей), при этом средний чек на двоих на летний период остался примерно на одном уровне, порядка 60 тыс. руб. Наиболее популярная продолжительность путешествий - на четыре-шесть ночей, проживание чаще выбирают в Махачкале», - сказали в пресс-службе.
О росте спроса на летние туры в Дагестан в 2023 году также сообщили в пресс-службе компании «Слетать.ру».
«Доля туров в Дагестан выросла с 1% в прошлом году от общего объема продаж на это лето на внутреннем направлении до 3,5%. Каждый второй турист планирует путешествие в Махачкалу. Около трети бронирований с проживанием в отелях категории «три звезды», более 60% едут на завтраках, еще 30% - без питания», - отметили в пресс-службе.