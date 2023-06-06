На Ямале оборудуют пляжи, но запретят купаться

«Пляжи могут быть не только зоной для купания, но и зоной отдыха, куда жители могут прийти позагорать, пожарить шашлыки. Поэтому к пляжам предъявляются соответствующие требования», – рассказал во время прямого эфира глава окружного МЧС Олег Гилев.