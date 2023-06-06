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На Ямале оборудуют пляжи, но запретят купаться

В региональном управлении МЧС рассказали, зачем на Ямале обустраивают пляжи. Северянам разрешат отдыхать на прибрежной территории, но запретят купаться.

На Ямале оборудуют пляжи, но запретят купаться
© РИА "ФедералПресс"

«Пляжи могут быть не только зоной для купания, но и зоной отдыха, куда жители могут прийти позагорать, пожарить шашлыки. Поэтому к пляжам предъявляются соответствующие требования», – рассказал во время прямого эфира глава окружного МЧС Олег Гилев.

Руководитель ведомства сообщил, что прибрежные зоны отдыха оборудуют туалетами, урнами, на их территориях появятся детские площадки.

Ямальцам могут запретить купаться в местных водоемах, но разрешат пользоваться пляжами для отдыха.

Олег Гилев пообещал, что пляжи очистят от мусора и сделают безопасными для посещения.

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