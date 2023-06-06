На Ямале оборудуют пляжи, но запретят купаться
В региональном управлении МЧС рассказали, зачем на Ямале обустраивают пляжи. Северянам разрешат отдыхать на прибрежной территории, но запретят купаться.
«Пляжи могут быть не только зоной для купания, но и зоной отдыха, куда жители могут прийти позагорать, пожарить шашлыки. Поэтому к пляжам предъявляются соответствующие требования», – рассказал во время прямого эфира глава окружного МЧС Олег Гилев.
Руководитель ведомства сообщил, что прибрежные зоны отдыха оборудуют туалетами, урнами, на их территориях появятся детские площадки.
Ямальцам могут запретить купаться в местных водоемах, но разрешат пользоваться пляжами для отдыха.
Олег Гилев пообещал, что пляжи очистят от мусора и сделают безопасными для посещения.