Чем удивляет туристов Вологодская область

Гимном 35-го региона стала советская песня про Вологду, где живет «темноглазая» в доме с резным палисадом. Кроме зодчества и резьбы по дереву, старинный город на Северо-Западе России ассоциируется с кружевами, льняными изделиями и вологодским маслом. Машины с московскими и петербургскими номерами часто можно увидеть в вотчине Деда Мороза, которая тоже стала узнаваемым брендом Вологодчины. Новым местом притяжения для туристов оказалось и местечко Сугорье, где можно погрузиться в атмосферу Древней Руси. Как здесь сразиться с викингом и при этом не умереть от счастья, узнали в «ФедералПресс».

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Как из Москвы и Петербурга приехать в Древнюю Русь

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От Москвы до Вологды 450 километров, от Петербурга ехать на машине чуть дольше – 650 км. Можно и на поезде. Из московского Ярославского вокзала до Вологды время в пути составит около девяти часов. От Ладожского вокзала в Петербурге ехать на поезде немногим более двенадцати.

Туристы, впервые приехавшие в Вологду, как правило, берут пару дней для знакомства с городом. В топе мест для посещения – тот самый резной палисад, о котором поется в знаменитой песне ВИА «Песняры». Только теперь так называют Центр народных художественных промыслов и ремесел, где можно купить авторские сувениры.

Всего в Вологде более двухсот памятников истории, культуры и архитектуры. Среди знаковых туристических мест «Дверь в…» в виде бронзовой двери. Тут каждый решает сам: входить или выходить, а главное – куда.

Лучше всего из этой двери направиться в сторону историко-этнографического комплекса «Сугорье». Путь неблизкий – 140 километров от Вологды. На авто примерно два часа. Как сообщили журналисту «ФедералПресс», также из Вологды можно доехать рейсовым автобусом до города Кириллова, потом пересесть на автобус до села Горицы. Но, как правило, гости добираются до «Сугорья» организованными группами на туристических автобусах или на круизных теплоходах, курсирующих из Москвы и Петербурга.

Что такое «Сугорье» и что там предлагают туристам

Несколько лет назад «Сугорье» переехало на новое место и теперь располагается на территории причала в поселке Горицы Кирилловского района.

Сугорьем в древнерусские времена называлась покрытая холмами часть Белозерского княжества на левом берегу реки Шексны. Теперь так называется интерактивный туристский проект, предлагающий посетителям путешествие в Русь изначальную. Его автор – историк Игорь Ручин, который с командой единомышленников почти двадцать лет воссоздает историю страны и делает ее близкой и понятной для обычных людей.

Гости с первого шага на земли «Сугорья» погружаются в двевнерусскую атмосферу. Кроме рассказов о том, как жили и чем занимались русичи в этих местах, туристы могут попробовать пожить несколько часов жизнью своих предков. Они могут надеть одежду, созданную по историческим образцам, попробовать свои силы в различных ремеслах и бою, а также угоститься аутентичной едой.

В «Сугорье» проводят тематические праздники, костюмированные шоу, исторические баталии.

Откуда в Вологодской области викинги

На территории комплекса расположен «Дом викингов» – интерактивный музей, где все можно потрогать, примерить и применить в деле. Дело в том, что в период раннего Средневековья викинги с острова Готланд были частыми гостями на Руси. На Белоозеро в современной Вологодской области профессиональные путешественники-воины останавливались для отдыха и меновой торговли. Знакомство с походным бытом викингов, их оружием, одеждой и знаменитыми рогатыми шлемами не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых. Отличная тема для семейного отдыха, который глава АО «Корпорация «Туризм.рф» Сергей Суханов обещал развивать в Вологодской области.

В официальном аккаунте «Сугорья» во «ВКонтакте» туристам обещают возможность примерить образ вождя викингов или хозяйки дома в процессе приготовления ритуального напитка «бьор». А можно снять офисный стресс, накинув медвежьи шкуры, чтобы превратиться в грозных воинов – берсеркеров.