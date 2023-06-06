5 популярных направлений  на июньские праздники

День России подарит населению страны дополнительный выходной, поэтому многие в этот период собираются на отдых.

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В топ самых бронируемых внутренних направлений с 9 по 12 июня вошли два курорта Краснодарского края, Петербург, Минеральные Воды, Северный Кавказ и Калининград. Подробнее об этом рассказали в Ассоциации туроператоров.

«В топе спроса стоят экскурсионные туры на 3–4 дня. Далее идут пляжные туры – от 7 дней и выше», – отмечается на сайте АТОР.

Также популярностью у россиян пользуются Казань, Карелия, Байкал, Алтай и круизы по рекам.

Цены на туры абсолютно разные. Туроператоры предлагают съездить на 4 дня в Северную столицу за 33 000 рублей на двоих. Шестидневное путешествие на Кавказ в среднем обойдется россиянам в 65 000 на двоих.