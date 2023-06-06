Калининград попал в пятерку направлений, бронируемых на июнь

На «длинных» выходных в честь празднования Дня России 12 июня многие планируют отправиться в путешествие. На внутреннем рынке Калининград вошёл в топ самых бронируемых направлений, рассказали в АТОР.

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Ажиотажного спроса нет: в целом количество купленных путёвок с 9 по 12 июня не сильно отличается от обычного в летний сезон. Самыми популярными стали курорты Краснодарского края, Санкт-Петербург, Кавказ и Калининград, а также Казань, Карелия, Байкал, Алтай и речные круизы.

«Бронируются, как и в прошлом году, экскурсионные туры выходного дня», — говорит директор по внутреннему рынку Coral Travel Алёна Громова.

«Русский Экспресс», PAC Group и FUN&SUN отмечают повышенный спрос на сити-туры — по мнению экспертов, это связано со стремлением использовать все три выходных дня. Гендиректор «Мастерской Путешествий» Владимир Лутов отметил, что в первую очередь россияне бронируют эксклюзивные туры.

Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин подтверждает, что спрос на «длинные» июньские выходные сейчас несколько меньше, чем год назад. Он считает, причина в том, что праздничные заезды в июне 2022 года попадали под программу туристического кэшбека, которого сейчас нет.

«Ожидаем на этой неделе всплеск бронирований last minute (в последнюю минуту). Такая тенденция просматривается», — отмечают в компании «Мультитур».