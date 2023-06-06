На курорте "Манжерок" открылся самый большой в Сибири премиум-отель

На курорте Сбера «Манжерок» открылся 5-звездочный отель, который стал самым большим отелем премиум-класса в Сибири. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

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Бронирование уже доступно на сайте отеля, при этом весь июнь действуют специальные сниженные тарифы.

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Как отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, горный Алтай обладает огромным туристическим потенциалом, где хорошо отдыхать в любое время года. По его словам, изначально «Манжерок» задумывался как всесезонный курорт для семейного отдыха.

«Открытие уникального 5-звездочного отеля — очередной этап развития курорта, который мы хотим сделать одним из лучших в стране. История «Манжерока» наглядно показывает, какой синергии можно добиться, когда природные красоты встречаются с современной инфраструктурой, продуманным дизайном, высочайшим комфортом и искренней заботой о каждом госте», — заявил он.

Кузнецов подчеркнул, что все это создает новые рабочие места, увеличивает налоговые поступления в бюджет и способствует устойчивому развитию Республики Алтай как одного из ведущих туристических центров страны.

Отмечается, что общая площадь отеля превышает 56 тыс. кв. метров. В отеле 304 номера, в том числе 38 люксов и два президентских номера площадью 162 кв. метра с открытой террасой 234 кв. метра, тремя комнатами и обзорным панорамным видом. Также там есть два ресторана и несколько баров. Кроме того, предусмотрен конференц-центр с 12 переговорными залами, самый большой из которых рассчитан на 500 человек

При этом площадь спа-комплекса составляет 4800 квадратных метров. Это один из крупнейших в стране: пять бассейнов, десять термальных зон, бани, сауны, зоны ухода и массажа. Для детей открыт досуговый центр, в котором есть бассейн с шариками, настольными играми, интерактивной песочницей и игровой центр, вертикальный лабиринт, скалодром и веревочный парк.