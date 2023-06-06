«Аэрофлот» выполнит уникальный ретрорейс из Москвы в Петербург

Авиакомпания «Аэрофлот» в следующий четверг, 15 июня, выполнит ретрорейс из столицы в Петербург, благодаря которому пассажиры погрузятся в атмосферу путешествий 70-х и 80-х годов.

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«Перенестись в прошлое» им помогут детали, которые воссозданы по историческим материалам: начиная от регистрации в Шереметьево и заканчивая питанием на борту.

Бортпроводники встретят пассажиров в униформе, сшитой по историческим образцам. От бренда «Верность качеству», являющегося партнером перевозчика, предусмотрен приятный комплимент. На борту путешественники получат памятные значки.

Серия ретрорейсов в стиле 70-х и 80-х годов минувшего века посвящена 100-летнему юбилею «Аэрофлота». Первый полет состоялся 20 марта из Москвы в Сочи и обратно.

До конца года запланированы еще несколько ретрорейсов по внутрироссийским направлениям. Пассажиры, которые совершили три и более перелетов на разных ретрорейсах, получат подарок-сюрприз от авиакомпании.