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Кремль, пряники и пастила: что посмотреть в Туле за полдня

Даже если вы в Туле всего на полдня, упустить возможность прогуляться по городу, который на один год старше Москвы, нельзя! Тем более, что и за такой короткий срок можно осмотреть самые основные достопримечательности.

Кремль, пряники и пастила: что посмотреть в Туле за полдня
© Российская Газета

Прогуляться по Кремлю, зайти в лавочки торговых рядов и попробовать знаменитые пряники и не менее знаменитую белевскую пастилу, купить в качестве сувенира филимоновскую игрушку и полюбоваться на самовары - вот далеко не полный перечень тех дел, которые можно успеть в этом городе.

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