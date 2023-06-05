Кремль, пряники и пастила: что посмотреть в Туле за полдня
Даже если вы в Туле всего на полдня, упустить возможность прогуляться по городу, который на один год старше Москвы, нельзя! Тем более, что и за такой короткий срок можно осмотреть самые основные достопримечательности.
Прогуляться по Кремлю, зайти в лавочки торговых рядов и попробовать знаменитые пряники и не менее знаменитую белевскую пастилу, купить в качестве сувенира филимоновскую игрушку и полюбоваться на самовары - вот далеко не полный перечень тех дел, которые можно успеть в этом городе.