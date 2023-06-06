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В Москве свадебный туризм станет одним из приоритетных направлений отрасли

Свадебный туризм будет одним из приоритетных направлений отрасли в Москве. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.

В Москве свадебный туризм станет одним из приоритетных направлений
© ТАСС

"Приглашаю всех россиян делать предложения и сочетаться браком в Москве. Один из проектов, который мы будем развивать, - свадебный туризм, возможность сделать предложение [руки и сердца] в интересной обстановке, это будет один из приоритетов [столичного туризма]", - сказал Козлов.

Выбрать площадку для регистрации брака в столице можно на сайте спецпроекта "Новые адреса счастья" на портале. Там размещены их фото и подробное описание более 30 площадок, визуальное представление на карте Москвы, доступные даты, инструкция по подаче заявления.

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