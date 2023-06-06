В Москве свадебный туризм станет одним из приоритетных направлений

"Приглашаю всех россиян делать предложения и сочетаться браком в Москве. Один из проектов, который мы будем развивать, - свадебный туризм, возможность сделать предложение [руки и сердца] в интересной обстановке, это будет один из приоритетов [столичного туризма]", - сказал Козлов.