В Карачаево-Черкесии сформируют турпакеты под ключ

«Летний туристический сезон практически начался, и сейчас необходимо провести целый комплекс мероприятий по обеспечению безопасности отдыха, обустройству мест отдыха с массовым пребыванием туристов, контролю за качеством оказываемых услуг субъектами предпринимательской деятельности. В том, что этим летом к нам приедут сотни тысяч туристов, у нас сомнений нет. С каждым годом цифры турпотока в республику увеличиваются примерно на 20%. Однако считаю, что, помимо количества туристов, нам необходимо работать над качеством туристических услуг», — написал в своем официальном телеграм-канале глава региона Рашид Темрезов по итогам рабочей встречи с министром туризма и курортов региона Расулом Текеевым.