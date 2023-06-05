$80.88-0.0987.10+0.52

В Карачаево-Черкесии сформируют для отдыхающих турпакеты под ключ

Турпакеты под ключ сформируют в Карачаево-Черкесии, чтобы сделать путешествие по региону более комфортным и безопасным.

В Карачаево-Черкесии сформируют турпакеты под ключ
© «Это Кавказ»

«Летний туристический сезон практически начался, и сейчас необходимо провести целый комплекс мероприятий по обеспечению безопасности отдыха, обустройству мест отдыха с массовым пребыванием туристов, контролю за качеством оказываемых услуг субъектами предпринимательской деятельности. В том, что этим летом к нам приедут сотни тысяч туристов, у нас сомнений нет. С каждым годом цифры турпотока в республику увеличиваются примерно на 20%. Однако считаю, что, помимо количества туристов, нам необходимо работать над качеством туристических услуг», — написал в своем официальном телеграм-канале глава региона Рашид Темрезов по итогам рабочей встречи с министром туризма и курортов региона Расулом Текеевым.

Кроме того, руководитель республики поручил региональному Минтуризма сформировать уникальный туристский продукт, раскрывающий исторический, культурный и природный потенциал Карачаево-Черкесии, а также выстроить дифференцированную систему оказания туристских услуг через формирование туристических пакетов под ключ, которые будут включать транспорт, проживание, питание, экскурсионную и досуговую программу.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий