В Калининграде запустили туристический маршрут по местам штурма Кенигсберга

В ходе экскурсии можно узнать о победном пути красной армии в схватке с врагом, о последствиях военных действий, а также увидеть трехмерные панорамы тех времен. Отдельного внимания заслуживают трехмерная панорама «Кенигсберг-45. Последний штурм», экспозиции музея «Бункер» и смотровая площадка башни «Дона». Кстати, бесплатную аудиоэкскурсию можно загрузить на телефон через приложение izi.travel. Путешествовать по маршруту могут и самостоятельные туристы в рамках межрегионального проекта «Серебряное ожерелье».