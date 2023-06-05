В Калининграде запустили туристический маршрут по местам штурма Кенигсберга

В Калининграде запустили новый туристический маршрут по местам штурма Кенигсберга
В Калининграде открылся новый внутригородской туристический маршрут «Апрельский штурм», который покажет всем желающим памятные места штурма Кенигсберга в апреле 1945 года.
По информации пресс-службы Музея янтаря, в реализации данного проекта участвовал также и областной историко-художественный музей.
В ходе экскурсии можно узнать о победном пути красной армии в схватке с врагом, о последствиях военных действий, а также увидеть трехмерные панорамы тех времен. Отдельного внимания заслуживают трехмерная панорама «Кенигсберг-45. Последний штурм», экспозиции музея «Бункер» и смотровая площадка башни «Дона». Кстати, бесплатную аудиоэкскурсию можно загрузить на телефон через приложение izi.travel. Путешествовать по маршруту могут и самостоятельные туристы в рамках межрегионального проекта «Серебряное ожерелье».