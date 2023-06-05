Что смотреть в Ивановской области

Даже самые маленькие уголки нашей страны могут удивить живописными пейзажами, колоритом, традициями и простотой. Корреспондент «Вечерней Москвы» Иссалина Аюпова вместе с сервисом путешествий Tutu.ru и «Visit Иваново» отправилась в медиаразведку в Ивановскую область, чтобы убедиться в этом лично.

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Немного подготовки

Видео дня

Любое путешествие начинается со сборов: нужно купить билеты, подобрать гардероб по погоде, упаковать чемоданы и перепроверить все свои вещи по несколько раз. Ну куда же без этого?

Передо мной стояла упрощенная задача. Наше путешествие длилось всего три дня, поэтому взяла я с собой самое необходимое: пару теплых кофт, потому что погода могла подкинуть сюрпризов, запасные джинсы, косметичку и блокнот для записей. Не забыла даже зонт — я же все перепроверила…

Билет был куплен на 22:05 направлением из Москвы прямиком до Кинешмы — он обошелся в 3800 рублей.

Первый день

Кинешма

В 08:30 мы уже были на месте. Ивановская область встретила дождливой погодой и серыми тучами. Спросонья и после дороги подумалось даже, что поездка испорчена, но у отеля настроение изменилось моментально. Это была не простая гостиница, а ботель «Мирная пристань» — то есть отель на воде, который пришвартован к берегу.

Уже после завтрака нас ждала прогулочная экскурсия по городу. И тут же вынесу один плюс путешествий в маленькие города: вы никогда не устанете от экскурсий — они пролетают незаметно!

«Путешествуем ВМесте»: канатная дорога, слияние рек и эффектные набережные — что посмотреть в Нижнем Новгороде за два дня

«Путешествуем ВМесте»: канатная дорога, слияние рек и эффектные набережные — что посмотреть в Нижнем Новгороде за два дня

Этот маленький купеческий городок — второй по численности населения город в Ивановской области. Оказавшись здесь после шумной Москвы, ощущаешь спокойствие. Весной Кинешма вся цветет, а старинные церкви и резные дома добавляют особенного колорита. Особняки, усадьбы, храмы, торговые ряды — все это сохранено здесь со времен XIX века.

У торговой площади мой взгляд упал на большой фонтан в окружении лавочек — здесь, несмотря на дождь, все равно сидели люди. Оказалось, если посидеть на этих скамейках, то можно привлечь достаток и богатство. Неудивительно, что гости и жители Кинешмы частенько выбирают это место для прогулок.

Совсем недалеко от торговой площади, буквально в пятиминутной доступности, находится Волжский бульвар. Здесь можно увидеть не только красивые речные пейзажи, но и побывать в месте, где когда-то снимали «Бесприданницу» Островского. Съемки проходили как раз у фонтана с мальчиком, который держит рыбку. Объект пережил несколько реконструкций, но остался на месте.

Вообще, к Островскому у кинешемцев особые чувства, но к этому вернемся чуть позже… К тому моменту погода окончательно испортилась, но нас ждала теплоходная речная прогулка, от которой было сложно отказаться даже из-за природных сюрпризов. В этом есть своя атмосфера: можно рассматривать уплывающую за горизонт архитектуру, слушать шум воды или греться на нижней палубе. Пока мы плыли, дождь закончился, а перед нами открылся вид на стрелку реки Кинешемки и Никольский мост. Оказавшись под мостом, нужно загадать желание. Это обязательный ритуал.

Кинешемский драмтеатр имени Островского

После прогулки мы окунулись в творчество Островского. Я уже упоминала, что к нему здесь особенные чувства, ведь Кинешма — почти его вторая родина. Здесь он проработал 13 лет на должности мирового судьи и увидел сюжеты для многих своих пьес, в том числе для «Грозы», «Бесприданницы» и «Волки и овцы». Поэтому театр, за кулисами которого я оказалась, назван в его честь.

Мне всегда было интересно, чем живут актеры за сценой, как они общаются между собой, есть ли у них особенные ритуалы… и в этот день моя маленькая мечта осуществилась. Я прошлась по всем лабиринтам театра, оказалась за кулисами и в костюмерной и узнала некоторые секреты актеров.

Оказывается, даже создатели постановок могут выполнять «грязную» работу — это я про создание декораций. Мы застали режиссера Сергея Шувалова за работой в одном из помещений театра, где он мастерил шишки своими руками. Сказал, что не успевают доделать декорации до премьеры, поэтому он помогает сам.

В театре существуют свои суеверия. Об этом я тоже узнала здесь. Например, в день премьеры до начала спектакля никому нельзя подниматься на сцену со стороны зрительного зала, иначе представление не удастся. А еще, когда все декорации подготовлены и представление должно состояться через несколько часов, нельзя заходить на сцену вообще. Артисты не могут сказать, почему так: не проверяли.

В Театре Островского находится еще и музей писателя. Здесь можно узнать все ключевые моменты его жизни, познакомиться с историей создания пьес и увидеть его личные записки.

В этот день я неожиданно примерила на себя роль Ларисы. Перед нашим уходом артисты прочитали отрывок из пьесы «Бесприданница». Исполняющий роль Кнурова актер читал свой монолог, обращаясь ко мне.

Адрес: Кинешма, улица Советская, 12.

«Русская изба»

Время обеда наступило незаметно, а место которое мы выбрали, подчеркивает обычаи и традиции, сохраненные в Кинешме. В ресторане «Русская изба» все выполнено в народном стиле: печь, деревянные стулья, вышитые скатерти и сарафаны официанток.

Производство шахмат

После обеда мы оказались на производстве шахмат. Здесь нас встретил его владелец Никита Панцуркин, который объяснил, почему игры — это не игрушки.

Шахматы — не просто игра, а дело его семьи, которым они занимаются уже 30 лет. Они создают премиальные игровые наборы из дорогого дерева для крупных магазинов или же выполняют необычные наборы на заказ.

Людей на производстве не так много, и здесь буквально все пропитано любовью к этому делу. Это видно по результату работы. Необычные шахматы, которые воссозданы по зарисовкам Леонардо да Винчи для участия в выставке, просто поразили меня своими формами. Смотря на эти фигурки, я даже не сразу поняла, что это шахматы, а уж разобрать, какая фигура перед тобой — вообще что-то из области фантастики. С производства я уезжала вдохновленная научиться играть в шахматы.

«ЯМУЗЕЙ»

Следующая точка нашего путешествия — «ЯМУЗЕЙ», музей рода Яковлевых. Идея создания этого места возникла в тот момент, когда до потомков Дмитрия Павловича Яковлева дошла его фамильная записка, где он оставил описание собственной жизни и рассказ о своей семье. А воплотила в жизнь эту идею праправнучка Яковлева Мария Мурашова.

время, детство, достижения;

родство, красота, потеря;

память.

Эти этапы жизни человеку важно осознать своевременно, утверждает Мария. В музее очень светло и стильно, а в каждом зале чувствуется домашний уют и спокойствие. Даже не верится, что экспозиция находится в старом доме провинциального городка.

Мое внимаете очень привлек шкаф во втором зале, который можно было открыть и рассмотреть содержимое. Да, некоторые экспонаты здесь разрешается трогать. На полочках лежат коробочки с записками, а на самом верху — тряпочный медвежонок. Все вещи принадлежат Яковлевым.

Посещение таких мест может напомнить людям о семейных ценностях и важности родственных связей. Ведь каждый из нас жив, пока о нем помнят. А для тех, кто захочет узнать и сохранить историю своей семьи, в музее можно найти инструкцию, как это сделать.

Адрес: Кинешма, Ленина, 18.

Мастер-класс по лепке пельменей

Поужинать мы отправились в село Решма — в пельменно-гостевой дом «Решемка». Дорога от Кинешмы занимает около получаса. Здесь нам предстояло самим приготовить ужин.

Сначала гостям проводят мастер-класс по приготовлению пельменей, и только потом можно приступать к делу. И какие только вариации этого блюда я не испробовала в этот день! И привычные всем мясные, и с маринованными березовыми листьями, и даже фруктовые в розовом шампанском!

Но самое интересное — в процессе. Оказалось, все то, что я знала о лепке пельменей, — ерунда, а готовить их нужно по особой технологии. Тесто нужно раскатывать очень-очень тонко, чтобы при варке оно сморщивалось, а мяса нужно совсем немного, чтобы они плотно закрывались. Об этом нам рассказала хозяйка гостевого дома Инна Сергиенко.

Идея создания этого места пришла ей при очень необычных обстоятельствах 18 лет назад. Поссорившись с мужем, она уехала в Решму «перезагрузиться». Здесь она почувствовала давно забытую легкость и решила сохранить эти ощущения. Так появились задумка создать это место, а уже сегодня «Решемка» приняла около 20 000 туристов. Ну еще бы! Таких вариаций пельменей я не ела никогда!

Внутри все выглядит очень по-домашнему: деревянная лестница, просторная гостиная с видом на двор, на подоконниках вазочки с цветами, а на полу коврики. В красиво обустроенном дворе мы встретили закат. Очень атмосферное и уютное место для отдыха вдали от суеты.

Адрес: село Решма, Ленина, 34.

Так завершился наш первый день увлекательного путешествия по Ивановской области.

Второй день

Юрьевец

С утра мы позавтракали в ботеле, собрали вещи и уже перемещались на новую точку нашего приключения — в город Юрьевец, самый старый город Ивановской области. Однажды он чуть не ушел под воду, но жителям города очень хотелось сохранить ценные объекты, памятники и многовековую архитектуру, поэтому здесь была построена трехкилометровая дамба, которая спасла его от затопления.

Первое, на что падает здесь глаз туриста, — большая колокольня, на которой нет креста. История его исчезновения такова: во время сильного ветра несколько лет назад крест упал, а восстановить его у города возможности не оказалось.

Поднимаясь на возвышенность, можно увидеть самое старое здание — Богоявленскую церковь. То, что я увидела внутри, поразило мое воображение.

Здесь появилось ощущение, что нужно замедлиться и подумать о том, что действительно важно. Любые проблемы здесь кажутся не такими уж и серьезными.

Меня удивила история одной из икон, которая оказалась в церкви. От сожжения в предвоенные годы ее спас один мужчина. Позже его призвали на службу, и во время обстрела перед ним возник образ с иконы, который пообещал не оставить его в трудный час в благодарность за спасение. Многие его товарищи в тот вечер погибли, а он остался жив.

Адрес: Юрьевец, переулок Тарковского, 10.

Внезапная рыбалка

Новая набережная Юрьевца, до которой мы дошли сразу после экскурсии по городу и святым местам, отлично подойдет для спокойной прогулки с детьми или же просто для тех, кто хочет отдохнуть от шумного мегаполиса. Резные арки создают атмосферу исконно русского города, который до сих пор сохраняет свою самобытность.

Здесь мне встретились двое местных жителей, которые ловили рыбу. Я подошла к ним, и у нас завязался разговор:

— Клюет?

— Еще как! Вон, посмотрите, целое ведро уже наловил! — мужчина поднял крышку, а под ней в ведре плескались мелкие рыбки.

Недолго думая, я решила, что мне тоже нужно порыбачить.

— Можно мне тоже попробовать? — поинтересовалась я.

Мужчина улыбнулся, кивнул головой и провел для меня быстрый мастер-класс по обращению с удочкой. Это только с виду все выглядит просто, а на самом деле нужно наловчиться, чтобы держать ее ровно и подтягивать свой улов. Рыбку мне поймать не удалось, врать не буду. Но добродушный мужчина предложил мне сделать фото с его уловом. Люди здесь очень приятные!

Музей Тарковского

Этот город также считал своей малой родиной легендарный режиссер Андрей Тарковский: здесь он учился в школе. В Юрьевце открыт Музей имени Тарковского — мы не могли обойти стороной это место и посетили музей сразу после пешеходной прогулки.

На первый взгляд, выглядит он очень неприметно — даже не сразу понимаешь, что заходишь в музей. Оказалось, что этот маленький деревянный домик — тот самый дом, в котором вырос Тарковский. Музей состоит из четырех знаковых комнат для режиссера, в которых он провел свое детство и куда мечтал вернуться вновь. В музее сохранены его рукописи, записки, фотографии и документы из личного архива. Каждая из этих деталей нашла свое отражение в его фильмах.

В Юрьевце в память о режиссере проходит международный кинофестиваль «Зеркало». По традиции в саду возле дома Тарковского участники фестиваля каждый год высаживают новые деревья, сохраняя память о легенде кино.

Адрес: Юрьевец, улица Тарковского, 8.

Музей братьев Весниных

После Музея Тарковского мы заглянули и в архитектурный Музей братьев Весниных. Он рассказывает о жизни выдающихся людей, которые стали начинателями конструктивизма в России.

Интересный факт из биографии братьев Леонида, Александра и Виктора: в юном возрасте все трое влюбились в одну и ту же девушку, которая предпочла старшего из них Леонида, разбив сердца остальным.

Музей тоже открыт в доме самих Весниных, поэтому там можно не только оценить их талант, но и заметить, что уже с детства они были увлечены архитектурой. Здесь сохранены первые серьезные архитектурные проекты братьев, поэтому можно с легкостью проследить их путь от живописи к авангардной архитектуре.

Адрес: Юрьевец, въезд Весниных, 8.

Село Елнать

После насыщенной музейной и прогулочной программы самое время подкрепиться местным лакомством. На обед мы приехали в село Елнать, дорога от Юрьевца занимает примерно 20 минут на машине. В это время можно полюбоваться милыми деревянными домиками за окнами, посмотреть на красивую природу и сохранившуюся архитектуру.

На крыльце фермы «Сытая Дуся» в ярком цветочном платье нас встретила Наталья Груздева — создатель этого места. Пока мы дегустировали разные виды домашнего сыра собственного приготовления, Наталья рассказала, почему это место носит такое название.

Первую из ее трех дочек зовут Дуся. В детстве девочка очень любила покушать, отсюда и возникла идея названия.

— Не обижаются ли другие детки? — спросила я.

— Нет, всех любим одинаково, просто Дуся родилась первой, — улыбнулась Наталья.

Чуть позже к беседе в домашней обстановке присоединился отец Максим, который служит здесь в церкви. На вид он совершенно обычный священник, но нас ожидал сюрприз. У отца Максима есть собственная рок-группа, а еще он обладает отличным чувством юмора и красивым голосом. Поэтому пока мы лакомились основным блюдом — жареным халуми с овощами под бальзамическим соусом, отец Максим исполнял свои любимые песни и рассказывал о жизни Елнати.

Оказывается, здесь есть два берега, и люди с разных частей села называют друг друга «потусторонними». После обеда в музыкальном сопровождении мы вышли во двор, где Наталья держит милых козочек.

После нас провели к другим жителям фермы — курицам и птенчикам. Здесь очень милый живой уголок, и особенно меня восхитило то, с какой любовью Наталья содержит это место. Каждый колышек, каждая дверца и сарайчик сделаны очень мило — других слов просто не подобрать!

Летом многие туристы приезжают сюда погостить, а еще можно просто заказать баню на вечер.

Невозможно было уйти отсюда без домашнего сыра и меда, который делает сосед Натальи. Провожала она нас не одна, а в сопровождении своего охранника — бультерьера Валеры. Я всегда остерегалась этой породы, но Валера оказался очень милым и ласковым псом, который не хотел нас отпускать. Но день получился и так очень насыщенным, а нам еще предстояла обратная дорога до отеля, поэтому нужно было ехать.

Адрес: Елнать, Гагарина, 15.

Шуя

После прибытия в отель мы поужинали, собрали вещи и направились в третью точку нашего маршрута — Шую, где заселились в одноименный гранд-отель «Шуя». После ужина у нас было немного времени для того, чтобы разобрать вещи и прогуляться по городу. Набережная в вечернее время здесь просто завораживает, все в фонариках — очень красиво!

Третий день

Наше утро началось с завтрака в отеле и экскурсии по Шуе. Погода снова разочаровала — пришлось брать с собой зонтик, чтобы не промокнуть.

Пройдясь по центральной части города, мы узнали, что Шуя тесно связана с традициями празднования русского Рождества и промышленностью. В городе все еще работают предприятия, основанные во время царской России: завод «Шуйская водка» и комбинат «Шуйские ситцы».

Шую почтили своим вниманием Петр I, его сын и Александр II. Также это место — родина российского поэта Константина Бальмонта. Гуляя по улочкам города среди стареньких домов, можно увидеть музей, посвященный ему. Но внимание почти всех туристов привлекает место, где раньше находится храм. Он был взорван во время революции, но не с первого раза. В память об этом событии на этом месте остался подлинный камень.

Колокольня

Еще одна интересная точка в Шуе — одна из самых высоких отдельно стоящих колоколен. Ее возвели в XIX веке, и она сразу стала символом города. На самой ее вершине виды открываются просто невероятные: весь город как на ладони, можно рассмотреть все домики, дороги и промышленные сектора.

Но будьте готовы: подниматься очень тяжело! Вас ждут четыре яруса крутых ступенек, которые по ощущениям не заканчиваются. Прямо кардиотренировочка, но оно того стоит. В самом верху колокольни вы будто находитесь в полете вместе с птицами. Кстати, там установлена маленькая бронзовая фигурка голубя, можно потереть ее клювик, положить монетку и загадать желание. Местные жители уверены: все сбывается!

Спускаться отсюда, конечно же, легче, а на выходе с часовни открывается красивый вид на Воскресенский собор, к которому ведет дорожка из брусчатки и цветы, усаженные вдоль нее.

Внутри собора очень красиво: расписные потолки, иконостасы, красивые арки. Ты заходишь внутрь и невольно восхищаешься масштабами, а ведь это здание — еще и памятник классицизма!

Адрес: Шуя, Зеленая площадь, 4.

Экоферма

После мы отправились на экоферму «Шуйские ягоды», где выращивают ягоды с помощью специальной пленочной системы. Она позволяет наверняка получить урожай клубники и приготовить самый вкусный мармелад и варенье.

Вариаций продукции из разных ягод здесь представлено очень много: жимолость, земляника, крыжовник, малина, облепиха. Нам провели дегустацию мармелада из малины, лимона и клубники. Также на ферме готовят ягодные нектары и соки без сахара. Очень вкусно!

Адрес: Ивановская область, Мизгино, 26.

«Палехский иконостас»

В Шуе есть собственное производство по созданию иконостасов. Предприятие носит название «Палехский иконостас». Здесь создаются не только иконы, но и полноценный дизайн интерьеров для храмов.

Это дело начиналось как семейное, в домашней мастерской, а в разработке самого первого иконостаса очень помог режиссер Никита Михалков. Сейчас это дело переросло в настоящее предприятие, которое выполняет множество заказов.

Особенности палехской иконы, как рассказали на производстве, заключаются в следующем:

тонкое письмо, которое берет корни из старообрядческого;

тонкие линии;

роспись сусальным золотом;

яркий и сочный колорит.

К тому же в создании иконостаса принимает участие не один человек, а целая команда. Это добавляет работе изюминку. Коллективный подход — еще одна особенность производства.

Адрес: Палех, 2-я Садовая, 1а.

Арт-центр

Во время обеда мы снова побывали в необычном месте — арт-центре «Мастерские».

Палех — настоящий город художников, и убедиться в этом можно здесь. В арт-центре почти каждый уголок украшают живописные картинки и необычные инсталляции. Здание двухэтажное. На первом этаже находится уютное кафе с мягкими диванчиками, вазами с сухоцветами на подоконниках и кирпичными стенами. Здесь же есть пространство для переговоров и мероприятий, а также можно купить памятный сувенир.

А на втором этаже открыта выставка современных палехских художников. Поднявшись наверх по бетонной лестнице, можно удивиться, что это место открыли в провинциальном маленьком городе. Глянцевые манекены, черно-белые фотографии, неординарные инсталляции…

Нам рассказали, что это место часто выбирают для проведения торжественных мероприятий, конференций или форумов. Неудивительно, ведь здесь очень современно и красиво.

Адрес: Палех, улица Ленина, 33.

Мастер-классы

Последней точкой нашего путешествия по Ивановской области стал мастер-класс по созданию лаковой миниатюры из деревянной заготовки. Вы сможете сделать сувенир для близких людей своими руками!

В мастерской нам провели урок росписи по дереву и рассказали о технологии приготовления краски для рисования. Для ее разведения нужно использовать настоящее яйцо.

Мы расписывали птичку на магнитике — это очень кропотливое, но интересное занятие. Сначала у меня дрожали руки — нужно было приловчиться держать тоненькую кисть, чтобы прорисовывать маленькие элементы. Но потом ты погружаешься в работу: хочется вырисовывать каждую детальку.

Не волнуйтесь, любую неровность в процессе создания можно перекрыть другим цветом, и в результате ее никто не заметит. А каждая получившаяся птичка будет особенной, не похожей на других. В конце деревянную фигурку покрывают лаком и упаковывают в коробочку. Очень интересное занятие, которое понравится и детям, и взрослым!

Есть и более сложные мастер-классы: можно расписать шкатулку. Но это уже другой уровень — на него я бы не решилась: нужно потренироваться.

Здесь же можно купить красивые сувениры, расписанные в этой же технике.

Адрес: Палех, улица Баканова, дом 46.