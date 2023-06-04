Где заняться трейлраннингом в России: 4 лучших места для трейла
Планируйте своё активное лето уже сейчас!
Владимир Виноградов – президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story
Среди всех видов спорта трейлраннинг, или трейл, стоит особняком. Из-за специфики дисциплины каждая тренировка становится уникальной. Что уж говорить про масштабные выездные соревнования и марафоны, которые часто проходят в удивительных и неожиданных местах. В преддверии активного трейл-сезона собрал и делюсь с вами самыми интересными стартами, запланированными на лето — и по традиции дополняю их тревел-хаками.
Leo.Run 2023
Где и когда: Приморский край, национальный парк «Земля леопарда», 10 июня
Трейловый полумарафон «Земля леопарда» проходит по заповедным местам Хасанского района Приморья, и на участках маршрута спортсмены одним за другим увидят мосты Владивостока, Амурский залив, бухты Нарвы и Северная. Помимо собственно полумарафона, бегунам доступны дистанции 3, 5 и 10 км, что расширяет список участников и позволяет стартовать даже начинающим спортсменам. А часть средств от продажи билетов будет направлена на мероприятия по сохранению популяции краснокнижной дальневосточной кошки.
ЭЛ5-Энерго трейл на Кольской ВЭС — 2023
Где и когда: Мурманская область, Кольский ветропарк, 15 июля
Пожалуй, самый экстремальный и удивительный трейл в сезоне стартует 15 июля на Кольской ветроэлектростанции. Только представьте: бесконечный полярный день, суровая красота Заполярья и мощные ветряки, рассекающие небо над Арктикой. Для участников готовят шесть дистанций различной протяжённости и категорий сложности, а также тематический лекторий, квест, детский клуб и экспозиционную зону. В этом трейле сошлось всё: уникальность, самобытность и огромное уважение к локации: на «зелёной» энергии и защите окружающей среды организаторы делают особый образовательный акцент.
КИЖИ RUN 3.0 2023
Где и когда: Карелия, остров Кижи, 29 июля
Говорим Кижи – подразумеваем грандиозный ансамбль Кижского погоста с только открытой после реставрации Церковью Преображения Господня, выполненные в стиле севернорусского деревянного зодчества. На первый взгляд может показаться, что Кижи не имеют ничего общего со спортом – однако на один день их объединит фестиваль бега и скандинавской ходьбы, а также заплыв на открытой воде. Конечно, в стартовый пакет фестиваля входят и экскурсии по музею-заповеднику и деревянному храму, а также (опционально) водный трансфер: добраться до острова Кижи можно только по Онежскому озеру.
Скоростное восхождение на Авачинский вулкан
Где и когда: Камчатка, Авачинский вулкан, 12 августа
Забег на Авачинский – символический: он пройдёт в День вулкана, который на Камчатке традиционно отмечают «на спорте». Среди альтернативных стартов трейл на Авачинский отличается массовостью: в прошлые годы число участников одновременного восхождения достигало 1000 человек. Врочем, это не мешает отдельным спортсменам устанавливать рекорды. На данный момент самое быстрое время восхождения на сопку составляет чуть более одного часа и 22 минут – и вполне вероятно, что в этом году показатель будет улучшен.