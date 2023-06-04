Где заняться трейлраннингом в России: 4 лучших места для трейла

Планируйте своё активное лето уже сейчас!

Владимир Виноградов – президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story

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Среди всех видов спорта трейлраннинг, или трейл, стоит особняком. Из-за специфики дисциплины каждая тренировка становится уникальной. Что уж говорить про масштабные выездные соревнования и марафоны, которые часто проходят в удивительных и неожиданных местах. В преддверии активного трейл-сезона собрал и делюсь с вами самыми интересными стартами, запланированными на лето — и по традиции дополняю их тревел-хаками.

Leo.Run 2023

Где и когда: Приморский край, национальный парк «Земля леопарда», 10 июня

Трейловый полумарафон «Земля леопарда» проходит по заповедным местам Хасанского района Приморья, и на участках маршрута спортсмены одним за другим увидят мосты Владивостока, Амурский залив, бухты Нарвы и Северная. Помимо собственно полумарафона, бегунам доступны дистанции 3, 5 и 10 км, что расширяет список участников и позволяет стартовать даже начинающим спортсменам. А часть средств от продажи билетов будет направлена на мероприятия по сохранению популяции краснокнижной дальневосточной кошки.

ЭЛ5-Энерго трейл на Кольской ВЭС — 2023

Где и когда: Мурманская область, Кольский ветропарк, 15 июля

Пожалуй, самый экстремальный и удивительный трейл в сезоне стартует 15 июля на Кольской ветроэлектростанции. Только представьте: бесконечный полярный день, суровая красота Заполярья и мощные ветряки, рассекающие небо над Арктикой. Для участников готовят шесть дистанций различной протяжённости и категорий сложности, а также тематический лекторий, квест, детский клуб и экспозиционную зону. В этом трейле сошлось всё: уникальность, самобытность и огромное уважение к локации: на «зелёной» энергии и защите окружающей среды организаторы делают особый образовательный акцент.

КИЖИ RUN 3.0 2023

Где и когда: Карелия, остров Кижи, 29 июля

Говорим Кижи – подразумеваем грандиозный ансамбль Кижского погоста с только открытой после реставрации Церковью Преображения Господня, выполненные в стиле севернорусского деревянного зодчества. На первый взгляд может показаться, что Кижи не имеют ничего общего со спортом – однако на один день их объединит фестиваль бега и скандинавской ходьбы, а также заплыв на открытой воде. Конечно, в стартовый пакет фестиваля входят и экскурсии по музею-заповеднику и деревянному храму, а также (опционально) водный трансфер: добраться до острова Кижи можно только по Онежскому озеру.

Скоростное восхождение на Авачинский вулкан

Где и когда: Камчатка, Авачинский вулкан, 12 августа