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День рождения Будды: как отмечают праздник в Калмыкии?

В Калмыкии отмечают День рождения Будды. 4 июня в республике объявлен национальным праздником. Верующие ходят в храмы, молятся, совершают добрые дела и подношения божествам, передает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев. Праздник начинается с торжественного молебна. Монахи Центрального хурула в Элисте молятся в честь всех верующих. Считается, что так открывается доступ к мощам буддийских святых.

День рождения Будды: как отмечают праздник в Калмыкии?
© Мир24

«День рождение Будды Шакьямуни – день просветления и ухода в нирвану. В этом месяце мы стараемся следовать его учениям», – рассказал верховный лама Республики Калмыкия Тендзин Чойдак.

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Буддийские храмы украшают бумажными фонариками – как символ просветления, которое пришло в этот мир вместе с учением Будды.

К вере Санал Акугинов пришел сам. Вот уже пять лет мужчина постится в течении священного у калмыков месяца Ур Сар. По лунному календарю он считается наиболее благоприятным для очистительных практик.

«Моральное, физическое удовлетворение. Потому что чувствуешь облегчение, когда месяц не принимаешь мясо. Во-вторых, за это время не будет убийств животных», – рассказал житель Элисты Санал Акугинов.

В многодетной семье Кокаевых на столе только постное. Зелень, кабачки, болгарский перец выращивают сами. К праздничному меню без мяса и рыбы привыкли даже внуки. Кулинарные секреты в их роду передаются из поколения в поколение. «Из первых блюд мы готовим чечевичный суп, чонахи с фасолью без мяса, грибной суп, нут с овощами. Из вторых блюд любимые у моей семьи – это кабачки фаршированные творогом, овощами, сыром, и паста с грибами», – рассказала жительница Элисты Елена Кокаева.

За духовное очищение отвечает глава семьи Михаил. Даже самых маленьких учит в священный месяц Ур Сар помогать людям. «Это накопление заслуг, кармы – все это усиливается. И не только мне, а всему живому, всем людям», – поделился житель Элисты Михаил Кокаев.

Главное событие месяца Ур Сар – день рождения основателя буддизма Будды Шакьямуни. Считается, что в этот день по лунному календарю, но в разные годы, он родился, достиг просветления, а затем ушел в нирвану. Своеобразный ритуал – музыкальное подношение. На площади перед хурулом – тысяча музыкантов. Собирать домбристов со всей Калмыкии начали восемь лет назад.

«Многие обучаются игре на домбре специально, чтобы поучаствовать в музыкальном подношении. Это действительно вызывает уважение», – отметил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

В сводном оркестре рядом с профессиональными музыкантами школьники и студенты. В праздничном концерте участвуют все желающие.

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