Новый вид туризма обеспечит незабываемые эмоциональные переживания
Креативный туризм - тренд ближайшего десятилетия, который нельзя упустить, считает эксперт по маркетингу и туризму, заместитель руководителя комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии Елена Ищенко.
Понятие это и концепция возникли в начале 2000-х годов, а в 2006-м ЮНЕСКО дало ему общее определение: "это путешествие, направленное на получение туристами опыта с активным обучением искусству, изучением наследия, особого характера места и обеспечивающее связь с местными носителями культуры".
По мнению эксперта, в России творческий туризм только начинает развиваться. Он позволяет эффективно раскрыть культурные особенности того или иного региона, дает новый опыт, незабываемые эмоциональные переживания и подключает туриста к созданию уникальных продуктов.
Елена, на какой опыт креативного туризма можно сегодня ориентироваться в России?
Елена Ищенко: Первый характерный пример креативного туризма в России появился в городе Сарапул, в Удмуртии. Турмаршрут "Выходные в Сарапуле - в гостях у рыжей девочки" стал лучшим детским маршрутом в 2017 году.
Детская писательница Лидия Будогоская в 1915 году окончила Сарапульскую женскую гимназию, а в 1929-м написала об этом "Повесть о рыжей девочке". Главная героиня там гимназистка Ева. Ей бывает весело и одиноко. Но она всегда готова помочь, и будет стоять за правду даже когда страшно... Спустя 100 лет у девочек - те же радости, заботы и проблемы.
В этом туре страницы из книги зачитывают профессиональные актеры. Вы пробуете булочки, испеченные по рецепту 19 века, любуетесь улицами и домами из книги. Посещаете бал, а потом - театрализованное занятие "Урок в гимназии" в историко-краеведческом музее (письмо пером, игры, стояние на горохе).
То есть креативный туризм - это больше для молодежи?
Елена Ищенко: Мне кажется, молодежи он больше всего и нужен. Она хочет движухи, связанной с модой, гастрономией, активным отдыхом. Так давайте дадим ей это!
Можно организовать путешествие в Ростовский центр истинных ценностей и коворкинги города для обучения конкретному виду творческой деятельности (моде, IT, дизайну). Можно предложить что-то создать в местной традиции - например, обучить приготовлению трех ростовских блюд с выдачей сертификата. Это же память на всю жизнь! А можно обучать кинопроизводству в экспедиции со съемками в разных ландшафтах Вольного Дона. Возможностей - море.
Вы сейчас говорите о креативном туризме как об элементе креативных индустрий?
Елена Ищенко: Концепция развития творческих индустрий до 2030 года была утверждена Правительством РФ два года назад. Но понятие "креативные индустрии" только входит в обиход городских властей. И да, безусловно, креативный туризм является их частью.
Города, которые рассматривают культуру и творчество как стратегический элемент своего социально-экономического развития, сотрудничают, обмениваются опытом и реализуют совместные международные проекты. "Сеть творческих городов", созданная ЮНЕСКО в 2004 году, сейчас объединяет 295 городов из 80 стран мира. По одному из семи направлений: гастрономия, декоративно-прикладное искусство и народное творчество, дизайн, кинематография, литература, медиаискусство (цифровое искусство) и музыка.
В сеть креативных городов уже вступили четыре российских города: Ульяновск ("Город литературы" с 2015 года), Каргополь ("Город ремесел и народного творчества", 2019 год), Казань ("Город музыки", 2019 год), Санкт-Петербург ("Город гастрономии", 2021 год).
Ростов в этой сети городов на что может претендовать?
Елена Ищенко: Ростов-на-Дону - город со вкусом. Мы продвигаем нарратив о вкусе во всех отношениях. А еще Ростов - это город джаза и рэпа. Достаточно вспомнить оркестр Кима Назаретова или хип-хоп-исполнителей родом из нашего города.
Но более всего Ростов прославился как столица еды, своим знаменитым культом застолья. Так что "Город со вкусом" вполне может стать пятым российским городом сети, если захотим. Достаточно только подать заявку.