Новый вид туризма обеспечит незабываемые эмоциональные переживания

Креативный туризм - тренд ближайшего десятилетия, который нельзя упустить, считает эксперт по маркетингу и туризму, заместитель руководителя комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии Елена Ищенко.

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Понятие это и концепция возникли в начале 2000-х годов, а в 2006-м ЮНЕСКО дало ему общее определение: "это путешествие, направленное на получение туристами опыта с активным обучением искусству, изучением наследия, особого характера места и обеспечивающее связь с местными носителями культуры".

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По мнению эксперта, в России творческий туризм только начинает развиваться. Он позволяет эффективно раскрыть культурные особенности того или иного региона, дает новый опыт, незабываемые эмоциональные переживания и подключает туриста к созданию уникальных продуктов.

Елена, на какой опыт креативного туризма можно сегодня ориентироваться в России?

Елена Ищенко: Первый характерный пример креативного туризма в России появился в городе Сарапул, в Удмуртии. Турмаршрут "Выходные в Сарапуле - в гостях у рыжей девочки" стал лучшим детским маршрутом в 2017 году.

Детская писательница Лидия Будогоская в 1915 году окончила Сарапульскую женскую гимназию, а в 1929-м написала об этом "Повесть о рыжей девочке". Главная героиня там гимназистка Ева. Ей бывает весело и одиноко. Но она всегда готова помочь, и будет стоять за правду даже когда страшно... Спустя 100 лет у девочек - те же радости, заботы и проблемы.

В этом туре страницы из книги зачитывают профессиональные актеры. Вы пробуете булочки, испеченные по рецепту 19 века, любуетесь улицами и домами из книги. Посещаете бал, а потом - театрализованное занятие "Урок в гимназии" в историко-краеведческом музее (письмо пером, игры, стояние на горохе).

То есть креативный туризм - это больше для молодежи?

Елена Ищенко: Мне кажется, молодежи он больше всего и нужен. Она хочет движухи, связанной с модой, гастрономией, активным отдыхом. Так давайте дадим ей это!

Можно организовать путешествие в Ростовский центр истинных ценностей и коворкинги города для обучения конкретному виду творческой деятельности (моде, IT, дизайну). Можно предложить что-то создать в местной традиции - например, обучить приготовлению трех ростовских блюд с выдачей сертификата. Это же память на всю жизнь! А можно обучать кинопроизводству в экспедиции со съемками в разных ландшафтах Вольного Дона. Возможностей - море.

Вы сейчас говорите о креативном туризме как об элементе креативных индустрий?

Елена Ищенко: Концепция развития творческих индустрий до 2030 года была утверждена Правительством РФ два года назад. Но понятие "креативные индустрии" только входит в обиход городских властей. И да, безусловно, креативный туризм является их частью.

Города, которые рассматривают культуру и творчество как стратегический элемент своего социально-экономического развития, сотрудничают, обмениваются опытом и реализуют совместные международные проекты. "Сеть творческих городов", созданная ЮНЕСКО в 2004 году, сейчас объединяет 295 городов из 80 стран мира. По одному из семи направлений: гастрономия, декоративно-прикладное искусство и народное творчество, дизайн, кинематография, литература, медиаискусство (цифровое искусство) и музыка.

В сеть креативных городов уже вступили четыре российских города: Ульяновск ("Город литературы" с 2015 года), Каргополь ("Город ремесел и народного творчества", 2019 год), Казань ("Город музыки", 2019 год), Санкт-Петербург ("Город гастрономии", 2021 год).

Ростов в этой сети городов на что может претендовать?

Елена Ищенко: Ростов-на-Дону - город со вкусом. Мы продвигаем нарратив о вкусе во всех отношениях. А еще Ростов - это город джаза и рэпа. Достаточно вспомнить оркестр Кима Назаретова или хип-хоп-исполнителей родом из нашего города.