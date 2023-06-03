Интересные направления для отдыха летом

Оказывается, всё большую популярность у российских туристов набирает Русский Север.

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Ирина Пудова поделилась результатами масштабного исследования, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) при поддержке Агентства развития Мончегорска. В нём приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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Преимущества путешествий по нетуристическим маршрутам страны, в том числе по Северу России, сумел назвать каждый второй россиянин (52%). Для опрошенных одинаково важны интеллектуальная и эстетическая составляющая отдыха: два самых частых аргумента в поддержку таких поездок – возможность узнать свою страну и ее историю (20%) и насладиться красотами региона (18%).

Арктический город Мончегорск, расположенный в Мурманской области, имеет все шансы стать привлекательным местом для российских туристов. Его отличает выгодное географическое положение, относительная близость к обеим столицам, наличие горнолыжных курортов, природных заповедников, водопадов и озер.

В ходе опроса россиянам были озвучены природные достопримечательности города (озера Имандра и Лумболка, вид на Хибинские горы) и туристические возможности (яхтинг, рыбалка, катание на снегоходах и др.).

В результате 68% ответили, что им было бы интересно посетить Мончегорск.

Не сдают своих позиций по популярности среди наших соотечественников и путешествия по Золотому кольцу России. Ирина Пудова рассказала, что они готовят большой пресс-тур в города Переславль-Залесский и Ростов Великий, с посещением удивительного места – Дома Ларди. Это настоящая русская деревня с французским акцентом (основатели – Елена и Бенуа Ларди), с возможностью отдохнуть от городской суеты среди невероятной красоты природы.

Ирина Боровлева рассказала, что на лето также запланирован эногастрономический тур в Анапу, в один из отелей курорта Мираклеон.