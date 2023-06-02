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Лучшие пляжи в Сочи для комфортного отдыха

Отправляясь в Сочи летом, многие переживают, что не найдут комфортного пляжа. Дело в том, что большинство городских пляжей в Сочи летом попросту переполнены. А из этого вытекают определенные минусы, например, отсутствие чистоты и возможности спокойно насладиться морским воздухом и солнцем.

Лучшие пляжи в Сочи для комфортного отдыха
© Unsplash

"Рамблер" поговорил со специалистом в области туризма и узнал, куда отправиться за качественным отдыхом в Сочи.

Одним из самых любимых отдыхающими, потому, увы, и самым популярным пляжем является Ривьера. Он отлично оборудован, современный и бесплатный. Здесь вы найдете все для своего комфорта, однако уединиться и насладиться тишиной в этом месте вряд ли удастся.

А вот для тех, кто любит немноголюдные места и хочет отдохнуть максимально комфортно, лучше рассмотреть пляжи санаториев. Соответственно, вход на них будет платный, однако это позволит туристам полноценно расслабиться и спокойно поплавать в море.

Выделю следующие пляжи: Заполярье, Октябрьский, Южное Взморье.

Братухина Виктория
Братухина ВикторияРуководитель туристического агентства Guruturu

Бесплатных пляжей в городе очень много, но специалист выделила лишь некоторые из них, отметив, что именно эти пляжи можно считать лучшими в Сочи: Альбатрос, Русалочка, Приморский и Маяк.

Где в Сочи искать песчаные пляжи

Если у вашего отеля нет собственного огороженного пляжа или арендованное вами жилье находится далеко не на первой линии, а вы готовы заплатить деньги за качественный отдых и оборудованный, не переполненный и красивый пляж, в таком случае можно воспользоваться пляжами отелей «Pullman» и «Swissotel Sochi Kamelia». Наш эксперт советует именно эти пляжи, так как они особенно чистые и с хорошей инфраструктурой.

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