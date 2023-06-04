$80.88-0.0987.10+0.52

Опубликован список безопасных для купания мест в Ленобласти

Специалисты Роспотребнадзора Ленобласти перечислили реки и озера, в которых можно купаться, не опасаясь за свое здоровье.

Опубликован список безопасных для купания мест в Ленобласти
© Unsplash

Согласно результатам лабораторных исследований для безопасного отдыха пригодны следующие водоемы:

  • Волосовский район: озеро Донцо (Донцо), река Луга (Большой Сабск).
  • Кингисеппский район: река Луга (Кингисепп), Финский залив (Выбье).
  • Киришский район: озеро Светлое (Будогощь).
  • Лодейнопольский район: река Свирь (Лодейное Поле).
  • Ломоносовский район: Финский залив (Большая Ижора, форт Красная Горка).
  • Лужский район: озеро Омчино, озеро Толони (Луга).
  • Подпорожский район: река Свирь (Погра).
  • Приозерский район: река Вуокса (Приозерск), озеро Отрадное (Плодовое), Раздолинское (Сосново).
  • Сланцевский район: река Плюсса (Сланцы).
  • Тихвинский район: озеро Царицыно (Царицыно).
  • Тосненский: озеро Нестеровское (Шапки).

Всего было проверено 41 место купания и массового отдыха. Остальные водоемы не прошли проверку.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий