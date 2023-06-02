Как подготовиться к отпуску в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург - самый любимый город туристов. Впереди длинный сезон летних отпусков. "РГ" рассказывает, как подготовиться к поездке в город на Неве.

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Погода в Санкт-Петербурге: что взять с собой

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Лучше прихватить с собой непромокаемую обувь, зонт, теплую одежду, плащ или ветровку. Погода в Питере может меняться несколько раз в день. В городе почти всегда ветрено, дождь может пойти в любой момент. Большой жары не бывает. +25 с ветром и дождиком - это максимум.

Самое лучшее время для поездок - май, июнь, июль, в конце августа уже может быть прохладно. Меньше всего осадков в конце марта - апреле - начале мая. Самая неприятная погода с большим числом пасмурных дней - в ноябре-декабре.

Белые ночи в Питере - когда начинаются и сколько длятся

Белые ночи начинаются с конца мая и продолжаются примерно до середины июля. Самое светлое время - двадцатые числа июня. Это - условно - 20, 21, 22-е июня. Световой день длится почти 19 часов, а "ночью" светло так же, как в вечерние часы.

Но надо иметь в виду, что цены на билеты, экскурсии и жилье в этот период значительно выше.

Билеты на поезд в Санкт-Петербург: цена, невозвратные, льготные билеты и скидки, расписание "Сапсана" и "Ласточки"

Чем раньше вы покупаете билеты, тем выгоднее поездка. Летом билеты дороже примерно на 10-20%. При этом в будние дни цены чуть ниже, чем в выходные.

"Сапсан" из Москвы до Санкт-Петербурга

От 2 500 - 3 200 рублей по базовому тарифу, при условии, что вы сегодня покупаете билет за 45 дней до поездки. 3 000 - 4 100, если за 40 дней и так далее.

Если вы отправляетесь в поездку за неделю до своего дня рождения или в течение недели после него, можно получить скидку в 30%. Она предоставляется имениннику и трем его сопровождающим. Дети от 5 до 10 лет получают скидку в размере 70%, от 10 до 21 года - 30%. Пассажирам после 60 лет - скидка 30%.

"Ласточка" из Москвы до Санкт-Петербурга

Базовый тариф - 1465 рублей, если берете невозвратный билет за 45 дней. Если обычный, то 1830 рублей.

Другие поезда, в том числе, ночные: 1200 - 1300 рублей - сидячий вагон, 2000 - 3700 рублей - плацкарт или купе.

Расписание "Сапсана" из Москвы в Санкт-Петербург (время в пути):

5.55 (3 часа 41 минута);6.50 (3 часа 55 минут);7.00 (4 часа 5 минут);9.30 (3 часа 50 минут);9.40 (3 часа 52 минуты);15.30 (3 часа 45 минут);17.30 (3 часа 50 минут);17.40 (3 часа 55 минут);19.30 (4 часа 5 минут);20.50 (3 часа 42 минуты).

Расписание "Ласточки" из Москвы в Санкт-Петербург (время в пути)

5.35 (5 часов 36 минут);15.21 (6 часов 59 минут).

Где остановиться в Санкт-Петербурге - отели, хостелы, квартиры - цены, плюсы и минусы

Отели

В одной из самых старых гостиниц возле Московского вокзала (теперь это отель 4 звезды) двухместный номер летом обойдется в 6000 - 7000 рублей в сутки. Есть варианты в больших отелях от 9 000 - 10 000 рублей на двоих. Небольшие отели, расположенные в историческом центре, выйдут в 10 000 - 12 000 в сезон за номер на двоих. Цены в июне из-за белых ночей выше, чем в конце июля.

Хостелы

Стоит закладывать от 500 - 600 рублей за ночь с человека в десятиместном номере. Есть варианты 1300 - 1400 за кровать в четырехместном. Номер на семью из 3-4 человек обойдется в 4 500 - 4 700. Иногда в таких номерах даже есть удобства. Но имейте в виду, многие хостелы - перепланированные коммунальные квартиры. Если вам попадется бывшая господская гостиная, из которой в хостеле сделали пять комнат, вы будете слышать каждый чих не только своего соседа рядом, но и соседа через стену.

Квартиры, апартаменты

Это самый лучший вариант для компании или большой семьи. Все квартиры в центре - исторические, как правило, с хорошей планировкой и звукоизоляцией, а иногда даже с мебелью и прочей обстановкой начала прошлого века. Небольшая квартира на Невском, Рубинштейна, Миллионной (это прямо возле Эрмитажа) на семью из четырех человек на четыре ночи обойдется в 30-35 тысяч. Есть варианты дороже - 40-50 тысяч. Но это будет, скажем, квартира в 80 кв.м.

Из минусов: в исторических домах очень высокие потолки, так что если квартира на 4 или 5 этаже, считайте, что вы живете в девятиэтажном доме без лифта. Почти везде - газовые колонки или котлы. Парадные - часто со щербатыми лестницами (им по 150 лет и больше), так что под ноги смотреть придется все время. Встречаются "двухэтажные" квартиры, когда высокие потолки позволяют "достроить" спальное место на "втором этаже".

Что посетить: дворцы Петербурга

1. Эрмитаж: Где купить билет, цена билета, какой маршрут Эрмитажа выбрать, где расположен вход в музей и как попасть туда без очереди

Где купить билет

Билеты лучше всего покупать в интернете на официальном сайте Эрмитажа, иначе придется стоять в огромной очереди на улице только для того, чтобы прийти в кассу и купить те билеты, которые остались после онлайн-продажи. Визит в Эрмитаж проходит строго по сеансам каждые полчаса. Считается, что примерное время посещения - 2 часа.

Цена билета

Главный музейный комплекс - 500 рублей. Дети до 14 лет - бесплатно. Дети от 14 до 18 лет - 300 рублей. По четвергам вход для пенсионеров бесплатный.Главный Штаб - 500 рублей. Бесплатно могут пройти дети до 18 лет и пенсионеры.Зимний дворец Петра I - 600 рублей с экскурсией.Дворец Меншикова - 600 рублей с экскурсией.

Какой маршрут Эрмитажа лучше выбрать

Для посетителей Главного музейного комплекса разработаны два маршрута с разными входами, чтобы разграничивать потоки людей - маршрут №1 со стороны Иорданской лестницы и маршрут №2 со стороны Церковной лестницы. Тем, кто в Эрмитаже впервые, лучше выбрать маршрут №1, чтобы увидеть творения Тициана, Леонардо да Винчи, Рембрандта, Рубенса, а также Рыцарский. Маршрут №2 длиннее, на нем много лестниц (русская культура, библиотека Николая II, комнаты Марии Александровны, концертный и малахитовый залы). Если сумеете сориентироваться во дворце, маршрут можно самостоятельно изменить.

Где вход в Эрмитаж и как попасть без очереди

Оба входа - и с Церковной, и с Иорданской лестницы находятся во внутреннем дворе Эрмитажа. Как его найти? Встаем на Дворцовой площади лицом к Эрмитажу, ищем три полукруглых арки в центре дворца, это и есть вход во внутренний двор.

Если у вас есть электронный билет, проходим через двор мимо всех очередей (это живые очереди в кассу, они вам не нужны) и идем прямо к дверям своего маршрута.

Если у вас маршрут №1 держимся правой стороны, если №2, то левой. Входа с набережной больше нет.

2. Петергоф: как доехать, билеты в парк и в Петергофский дворец - цены, самые красивые фонтаны, режим работы

Как доехать

Добраться до парка можно автобусами или маршрутками от станций метро "Автово", "Проспект Ветеранов", электричкой от Балтийского вокзала до станции "Новый Петергоф". Электричка идет 35 минут. От станции до дворца придется проехать на автобусе. Самая красивая дорога - по воде на скоростном теплоходе "Метеор". Цена в одну сторону - от 900 рублей. У всех перевозчиков цена разная, так что есть смысл тоже поискать в интернете самый выгодный вариант. Билет на причале будет дороже. Внимание: "Метеор" только доставит вас к парку Петергофа, билеты в парк надо будет купить на причале.

Билеты в парк и в Большой Петергофский дворец - цены

Нижний парк - 600 рублей, дети до 14 лет - бесплатно. Пенсионеры - бесплатно второй четверг каждого месяца.

Большой Петергофский дворец - 600 рублей за посещение в составе экскурсионной группы. Билеты в Особую кладовую, Церковный корпус, Музей фонтанного дела, Гроты Большого каскады и другие надо покупать отдельно. Цена 250 - 350 рублей. Все билеты можно купить заранее онлайн.

Самые красивые фонтаны

Обязательно стоит посмотреть на Самсона, раздирающего пасть льву, Большой Каскад, Аллею фонтанов, Золотую гору, Шахматную гору, фонтан Тритон, Римские фонтаны, фонтаны Солнце, Адам и Ева, а также фонтаны-шутихи.

Режим работы фонтанов

22 апреля - 15 октября с 10.00 до 19.45.

3. Павловск - как доехать, сколько идет электричка, время работы дворца, цена билета, как бесплатно попасть в парк

Как доехать

Самый удобный маршрут - электричка с Витебского вокзала. До вокзала можно дойти пешком из любого места по левой стороне Невского проспекта, там, где нечетные дома. Ориентир - улица Гороховая (заодно увидите Санкт-Петербург Достоевского). Или доехать на метро до станции "Пушкинская".

Сколько идет электричка из Санкт-Петербурга в Павловск

35-38 минут и подходит прямо к парку музея-заповедника.

Время работы

С 10.00 до 18.00.

Цена билета

Входной билет в Павловский дворец с обзорной экскурсией стоит 600 рублей. Без экскурсии посещений нет.

Как попасть в парк бесплатно

Музей-заповедник "Павловск" - не только роскошный дворец, но и огромный ландшафтный парк. Вход в парк летом бесплатный с 7 до 9 утра и с 21 до 23 часов. В остальное время билет стоит 150 рублей.

4. Дворцы, куда можно попасть только по предварительной записи: Константиновский дворец, Дворец князей Белосельских - Белозерских, Таврический Дворец, Ново-Михаловский дворец

Константиновский дворец, Стрельна, ул. Глинки, 1

Сейчас это государственный комплекс "Дворец конгрессов". Попасть можно только с организованной экскурсией. Посетителям предлагается несколько маршрутов, в том числе - с посещением апартаментов Президента РФ. Цена этого маршрута - 600 рублей. Проводятся также концерты и винные дегустации, цена 1500 - 2100 рублей.

Дворец князей Белосельских - Белозерских, Невский, 41

Первые владельцы дворца ведут свою родословную от Владимира Мономаха. Во дворце сохранились подлинные интерьеры, именно там находится знаменитый Зеркальный бальный зал с особыми зеркалами, которые приукрашают внешность человека. Экскурсоводы говорят, что секрет в особом составе стекла. Цена экскурсии по парадным залам - 400 - 450 рублей. Экскурсии не каждый день! Во дворце проводятся концерты, так что можно попасть и другим путем, купив билет.

Таврический Дворец, Шпалерная улица, 47

Проще всего попасть в составе организованной группы. Такие экскурсии проводятся только в рабочие дни, с 10 часов утра. В здании действует строгий пропускной режим, так что посещение строго по паспорту и по предварительной записи. В Таврическом дворце проходят концерты, но довольно редко. Экскурсия в этом случае входят в стоимость билетов на 1-3 ряды. Цена 1400 - 1500 рублей.

Ново-Михайловский дворец, Дворцовая набережная, 18