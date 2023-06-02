В Сибири открыли новые маршруты — туристические деревни

Александр Откидач по итогам главного туристического конкурса страны "Мастера гостеприимства" получил почетный титул посла гостеприимства Иркутской области. Благодаря ему в регионе появился новый вид отдыха - сельский туризм. И это не временное проживание на природе, а настоящее путешествие в сибирскую глубинку.

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За два года Откидач и компания проложили турмаршруты в деревни трех районов. Местные жители начали зарабатывать. Довольны и туристы. Творог, сметана, мясо, рыба, картошка - все свое. Вкуснее и дешевле, чем на городских рынках. И впечатлений - хоть отбавляй. В этом году гостей ждут в Усольском и Братском районах.

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- Там столько всего! - восхищается Откидач. - И уникальные грязевые источники, и дегустации чаев и меда на скалах, и экскурсии по заброшенным советским стройкам, и мистические места силы, и памятники природы. Вот взять хотя бы село Раздолье в Усольском районе. Там местный батюшка будет учить туристов кататься на сапах по озеру, а ночлег готов предоставить в гостевом домике на территории храма.

Перед тем как организовать маршрут, команда изучает туристический потенциал территории. "Перед поездкой мы прошерстили интернет, энциклопедии, публикации по теме, - рассказывает Александр. - Потом со специалистами районных администраций заполнили подробнейшую анкету привлекательных мест. И уже на месте исследовали каждый местный закоулок".

С Заларинским районом так и вышло. Весь его объездили вдоль и поперек, увидели много прекрасного. "Этот район уже был знаменит "этническим кольцом" - самобытными деревеньками, - напоминает Александр. - Пихтинск, где живут голендры (потомки голландцев, прибывших в Сибирь еще во времена Петра I). Татарское село Черемшанка, чувашская деревня Тагна. И Хор-Тагна! Ее сравнивают с Венецией из-за большого количества рек и речушек, через которые перекинуты подвесные мосты!"

Но! Хотелось еще чего-то, необычного. Узнали про заброшенную деревню Харагун. Раньше до нее по железной дороге добирались. "Тут я аж подпрыгнул - по какой-такой железной? - вспоминает Александр. - Поехали в лес, нашли узкоколейку. Расчистили и отремонтировали. 25 километров по шикарному лесу - это полный восторг! Уже больше сотни туристов проехали!"

Прежде чем создавать такие маршруты, делится опытом Александр, принципиально важно заручиться поддержкой власти на всех уровнях. Одно дело - говорить о развитии туризма и совсем другое - вкладываться в это дело. Откидач прикинул: на развитие одной территории надо примерно 1,2 миллиона рублей. Понятно, что у муниципалитетов таких денег нет. Тогда он предложил скинуться: треть вносит муниципалитет, треть - область, и еще треть - инвестор. Это может быть заинтересованный предприниматель из местных жителей или бизнес, которые хотят заявить о себе.

За год далекая деревня заработала два миллиона. Принимали туристов, кормили, водили по заповедным местам. А те еще и домой вкусностей накупили

"Когда мы составили прайс-лист на первый маршрут - рассказывает Александр, - трехдневное путешествие было оценено в 10 тысяч рублей на одного туриста. Некоторые сомневались: "Что-то дороговато для деревни-то?" А когда тур завершился, эти же люди подходили и тихонько спрашивали: "Сань, как-то дешево все... Может, доплатить чего надо?" Потому что туристов в деревнях принимают как своих. Такие столы накрывают, красоты показывают! А какая рыбалка..."

Деревни на туристах могут круто зарабатывать, уверен Александр. По его словам, пилотная группа из 16 туристов оставила в Заларинском районе 140 тысяч. И еще на 56 тысяч накупили продуктов и сувениров с собой. Более 200 тысяч за три дня - огромные, по меркам местных жителей, деньги. А за год 150 туристов оставили более двух миллионов рублей.

Правда, у сельского туризма - одно слабое звено. "Когда мы начинали продвигать свой проект в соцсетях, то, судя по комментариям, условные 200 человек были бы рады поехать в наше путешествие, а 1200 - не готовы, - сокрушается Александр. - Удобства во дворе останавливают. Так и пишут: "Построй теплый туалет, и я поеду!"

Поэтому мечты у команды очень простые: строить в селах и деревнях мини-отели со всеми удобствами. Тогда, уверен Александр, никому не известные деревеньки составят конкуренцию главным брендам региона - Байкалу и Иркутску. Но тут, главное, не перестараться с комфортом. Иначе исчезнет очарование сельской глубинки. А именно она сейчас - главный козырь после гостеприимства.

Есть и другая опасность у деревенского туризма - черные туроператоры. "Красивейшие села обрастут "скворечниками", - волнуется Александр. - Неказистыми строениями частников, которые они будут сдавать туристам за 300 рублей в сутки. Зачем покупать тур за 10 тысяч? Когда вот тебе лес, речка - гуляй, дыши воздухом! Так случилось с Аршаном и Жемчугом в Бурятии, с Листвянкой и побережьем Малого моря на Байкале. Гости предоставлены сами себе, получают сомнительный сервис, втридорога столуются в общепите. А в качестве сувениров покупают чаще всего не местные товары, а китайский ширпотреб".

P.S.

Ассоциация туроператоров России назвала финалистов и лауреатов Национальной туристической премии для медиа и PR - le TO 2023.

Среди номинантов были информагентства ТАСС, РИА Новости, издания "Коммерсантъ", "Комсомольская правда", "РБК", "Известия".