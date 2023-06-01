В Казани собрались создать сквер с атмосферой старого города

В Казани собираются создать сквер с атмосферой старого города. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

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Отмечается, что новая благоустроенная территория должна появиться неподалеку от старинного дома на улице Волкова, который был отреставрирован в 2022 году.

По данным местных властей, в настоящее время проект находится на стадии обсуждения. В нем принимают участие волонтеры российского фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест», а также специалисты казанского Института развития города.

Главным атрибутом сквера станет 150-летняя брандмауэрная стена. Строители сначала укрепят сооружение, затем на него нанесут граффити.