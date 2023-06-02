В Курганской области официально открыли четыре пляжа

«По состоянию на 2 июня, в регионе официально открыты для купания четыре пляжа и места отдыха. Они расположены на озере Альменколь (Альменевский округ), в санаториях „Озеро Горькое“ (Щучанский округ), „Сосновая роща“ (Звериноголовский округ, озеро Горькое) и на озере Медвежье (Петуховский округ). Всего планируется открыть 30 пляжей и иных мест отдыха у водоемов в 18 муниципальных образованиях», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Курганской области.