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В Курганской области официально открыли четыре пляжа

В Курганской области официально открыли четыре пляжа из 30 запланированных. Эти пляжи находятся на берегах озер в разных округах обрасти, три из них относятся к санаториям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В Курганской области официально открыли четыре пляжа
© Ura.Ru

«По состоянию на 2 июня, в регионе официально открыты для купания четыре пляжа и места отдыха. Они расположены на озере Альменколь (Альменевский округ), в санаториях „Озеро Горькое“ (Щучанский округ), „Сосновая роща“ (Звериноголовский округ, озеро Горькое) и на озере Медвежье (Петуховский округ). Всего планируется открыть 30 пляжей и иных мест отдыха у водоемов в 18 муниципальных образованиях», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Курганской области.

В ведомстве подчеркнули, что в Кургане купальный сезон еще не открыт: не готовы результаты проб воды и песка, продолжаются работы по благоустройству. Вместе с тем, со 2 июня разрешено посещать зону отдыха «Голубые озера», где организовано дежурство спасателей. Спасатели также работают на пляже Бабьи пески и бульваре Солнечном.

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