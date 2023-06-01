Поезд из Петербурга запустят в бывшее имение внучки Николая I

Туристический экскурсионный поезд между Санкт-Петербургом и бывшим имением внучки Николая I – Дворцовым комплексом Ольденбургских в поселке Рамонь под Воронежем презентуют на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 14–17 июня. Об этом сообщил в своем телеграм-канале в четверг руководитель пресс-службы правительства Воронежской области Артем Сокольников.

«Классный поезд вместе с РЖД запускаем на ПМЭФ-2023. Это будет отдельный туристический маршрут Питер – Рамонь. Его мы презентуем на нашей площадке во время форума. Питерцы посмотрят на воронежскую землю, воронежцы – на культурную столицу», – написал он.

Первый экскурсионный ретропоезд с названием «Графский поезд» на паровой тяге был запущен в августе 2021 года по маршруту от железнодорожного вокзала Воронеж-1 к станции Графская и далее на станцию Рамонь. Открытие маршрута приурочили к 155-летию Юго-Восточной железной дороги, он рассчитан на 10 часов. Ретропоезд состоит из электровоза, оформленного в стилистике XIX века, и вагона, в котором туристы приезжают на станцию Графская. Там локомотив заменяют на паровоз, с помощью которого доезжают до станции Рамонь и посещают Дворцовый комплекс Ольденбургских, считающийся туристическим центром Воронежской области.