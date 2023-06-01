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Туризм и инвестиционный потенциал: что покажет Мурманская область на ПМЭФ-2023

Делегация из Мурманской области примет участие в ПМЭФ-2023. Ее возглавит губернатор Кольского Заполярья Андрей Чибис, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе регионального правительства.

Что покажет Мурманская область на ПМЭФ-2023
© unsplash.com

«Предварительно в состав делегации войдут заместители губернатора Мурманской области О. А. Кузнецова, Е. В. Дягилева и руководитель АО «Корпорация развития Мурманской области», – говорится в сообщении.

Правительство Мурманской области планирует представить на форуме инвестиционный и туристический потенциал региона на стенде «Арктика – территория диалога», который организует Минвостокразвития России.

В рамках деловой программы будут представлены меры государственной поддержки, которые оказывают предприятиям Мурманской области для успешной реализации инвестиционных проектов, и меры поддержки и развитие промышленных предприятий в условиях санкций. Речь также идет об уникальном туристическом потенциале региона, развитии корпоративного спорта в АЗРФ, демографической политики региона и других темах.

Перечень сессий, в которых будет принимать участие делегация региона, находится в стадии формирования. В рамках форума планируется подписать порядка десяти соглашений, документы находятся в проработке.

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