Чем удивят россиян морские пляжи юга России

На южном побережье России официально начался пляжный сезон.

© unsplash.com

Хотя вода еще прохладная, на Черноморском побережье уже многолюдно, и даже некоторые люди купаются.

В материале РИА Новости рассказывается о новинках этого года, о важности обращения внимания на "синий флаг" и о том, как выбрать идеальное место для отдыха.

Одной из новинок последних лет стали экопляжи. Каждый год их создают все больше. Сегодня в курортном городе Сочи уже почти два километра пляжей, соответствующих экологическим стандартам. В 2022 году в Сочи появились первые экологические пляжи, такие как "Остров", "Маяк" и прибрежная зона в поселке Дагомыс.

Эксперты рекомендуют семьям с детьми посетить Феодосию в Крыму, где есть протяженные песчаные пляжи.

Также подходят поселки рядом с Алуштой, где можно найти удобные и спокойные территории, такие как Семидворье, Рыбачье и Малореченское. Молодежь часто предпочитает Массандровский пляж, где есть модные кофейни, фастфуд, хорошие фотографические локации и различные водные развлечения.