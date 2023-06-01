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Чем удивят россиян морские пляжи юга России

На южном побережье России официально начался пляжный сезон.

Чем удивят россиян морские пляжи юга России
© unsplash.com

Хотя вода еще прохладная, на Черноморском побережье уже многолюдно, и даже некоторые люди купаются.

В материале РИА Новости рассказывается о новинках этого года, о важности обращения внимания на "синий флаг" и о том, как выбрать идеальное место для отдыха.

Одной из новинок последних лет стали экопляжи. Каждый год их создают все больше. Сегодня в курортном городе Сочи уже почти два километра пляжей, соответствующих экологическим стандартам. В 2022 году в Сочи появились первые экологические пляжи, такие как "Остров", "Маяк" и прибрежная зона в поселке Дагомыс.

Эксперты рекомендуют семьям с детьми посетить Феодосию в Крыму, где есть протяженные песчаные пляжи.

Также подходят поселки рядом с Алуштой, где можно найти удобные и спокойные территории, такие как Семидворье, Рыбачье и Малореченское. Молодежь часто предпочитает Массандровский пляж, где есть модные кофейни, фастфуд, хорошие фотографические локации и различные водные развлечения.

Сергей Ромашкин, эксперт в сфере туризма, уверен, что туристы предпочтут пляжи, находящиеся неподалеку от их отеля, и не будут идти полчаса до какого-то определенного пляжа. Особенно учитывая, что количество комфортабельных и благоустроенных гостиниц постоянно растет.

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