Международный дайвинг-центр откроют на острове Монерон Сахалина

Для жителей Сахалина и туристов откроют международный дайвинг-центр на Монероне. Он начнёт работу в середине июня. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора региона Валерия Лимаренко и инвестора проекта Дмитрия Орлова.

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Любителей дайвинга будут обучать и сопровождать инструкторы международного уровня. Отмечается, что погружения будут не только безопасными, но и познавательными. Валерий Лимаренко сказал, что нужно запустить однодневный тур, чтобы жители региона могли познакомиться с подводным миром Монерона.

Глава региона отметил, что острова ежегодно посещают всё больше туристов. По его словам, их привлекает многогранная и уникальная природа. Дайвинг-центр поможет показать её по-новому, отметил губернатор.

Кроме того, во время встречи обсудили развитие туризма на Монероне – вопросы доступности транспорта, сферы услуг и гостиничного бизнеса.