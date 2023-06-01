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Международный дайвинг-центр откроют на острове Монерон Сахалина

Для жителей Сахалина и туристов откроют международный дайвинг-центр на Монероне. Он начнёт работу в середине июня. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора региона Валерия Лимаренко и инвестора проекта Дмитрия Орлова.

Международный дайвинг-центр откроют на острове Монерон Сахалина
© runews24.ru

Любителей дайвинга будут обучать и сопровождать инструкторы международного уровня. Отмечается, что погружения будут не только безопасными, но и познавательными. Валерий Лимаренко сказал, что нужно запустить однодневный тур, чтобы жители региона могли познакомиться с подводным миром Монерона.

Глава региона отметил, что острова ежегодно посещают всё больше туристов. По его словам, их привлекает многогранная и уникальная природа. Дайвинг-центр поможет показать её по-новому, отметил губернатор.

Кроме того, во время встречи обсудили развитие туризма на Монероне – вопросы доступности транспорта, сферы услуг и гостиничного бизнеса.

Дмитрий Орлов отметил, что восхищён красотой Монерона. По его словам, нужно не только организовать предоставление профессиональных услуг погружения под воду, но позаботиться об окружающей среде. По его словам, особое внимание уделят экологически ответственному поведению и бережному отношению к природе острова.

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