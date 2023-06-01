Приморские базы отдыха по цене отдыха в Таиланде: все места забронированы

Еще до наступления лета практически все популярные базы отдыха Приморья оказались забронированы. Туристов не пугают даже высокие цены.

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В этом году туристов готовы принять почти 300 баз отдыха, однако самые известные уже практически полностью забиты на все летние дни. Примечательно, что туристов не пугают даже высокие цены. Например, отдых в бухте Триозерье может превысить 20 тысяч рублей в сутки. Затраты на отдых в несколько дней на побережье могут превысить стоимость тура в Турцию или Таиланд.

Владельцы турбаз отмечают, что номера на летний период начинают бронировать еще с января, в прошлом году лист ожидания на нынешнее лето создавали еще в ноябре. В основном это туристы из Благовещенска, Хабаровска и Владивостока, а также гости в центральной части России, передает PrimaMedia.