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Майя Ломидзе: Летом средняя стоимость тура по России вырастет на 10-20 процентов

Топ-5 направлений у туроператоров на лето-2023 - это Краснодарский край, Кавминводы, Санкт-Петербург, Дагестан, Северный Кавказ.

Средняя стоимость тура по России вырастет на 10-20 процентов
© Российская Газета

"Несмотря на то, что Краснодарский край в лидерах, число россиян, выбравших другие направления внутри страны, выросло в полтора раза" - отметил сегодня вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Кроме того, самыми бронируемыми направлениями на лето-2023 стали Москва и Подмосковье, Калининград, Казань, Алтай.

Эксперты отмечают, что люди сейчас гораздо увереннее бронируют туры на лето, чем в 2022 году. Как сообщил Сергей Ромашкин, 50 процентов - продано!

"Внутренний туристический организованный рынок уверенно растет в 2023 году по всем направлениям, кроме Крыма, где пока видим 30-40% по сравнению с прошлым летом", - отметил он.

Вместе с возросшим спросом увеличилась и средняя стоимость тура по сравнению с прошлым годом: +10-20%. "Средний чек тура с перелетом на Черноморское побережье на семью из трех человек составит 70-150 тысяч рублей, - отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

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