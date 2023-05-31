Впереди лето, а, это значит, что сезон отпусков можно считать открытым. Возможности отправиться в путешествие на зарубежные курорты есть, к сожалению, не у многих, а поплавать и подышать морским воздухом хочется почти каждому.

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Все больше россиян выбирают для отдыха отечественные курорты черноморского побережья. С этим направлением, как правило, не может возникнуть проблем, для такого путешествия не требуется заграничный паспорт и визы, а добраться можно даже на машине. К тому же стоимость по зарубежным направлениям в этом году выросла в разы, что совсем не вписывается в понятие "бюджетный отдых".

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"Рамблер" поговорил с экспертом и выяснил, когда на российских курортах начинается пляжный сезон, а температура воды в море позволяет комфортно купаться.

Пляжный сезон на черноморских курортах начинается уже в июне. Ближе к этому же времени растет и спрос на туристические путевки и туристы активно приезжают на курорты.

Но в начале июня и до середины месяца вода в море еще прохладная, немного больше 20 градусов, поэтому приоритет отдается отелям с бассейнами, а еще лучше подогреваемыми. Иными словами, пляжный отдых и принятие солнечных ванн на морском берегу уже возможны, однако искупаться смогут скорее всего только любители закаливания. Как не трудно догадаться, для отдыха с детьми первая половина июня – не самое подходящее время.

С середины и к концу июня чаще всего вода уже становится комфортной для купания. И это в целом прекрасное время для отдыха в Краснодарском крае, так как еще, как правило, нет изнуряющей жары воздуха.

Братухина Виктория Руководитель туристического агентства Guruturu