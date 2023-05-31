Как туристы восприняли идею открыть duty free на внутренних рейсах

Минфин РФ предложил продавать алкоголь в duty free в залах ожидания и при выдаче багажа на внутренних рейсах. Это станет возможно, если Госдума поддержит инициативу министерства.

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Но разрешение будет действовать только до 30 июня 2026 года. Таким образом чиновники надеются поддержать операторов аэропортов и магазины, которые несут несколько лет убытки по причине снижения пассажиропотока из-за пандемии и санкций.

Новость вызвала бурную реакцию у подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома». За несколько часов пост собрал более 140 реакций. Большинство комментариев, конечно, положительные. «Двумя руками за», – написала Татьяна. «Да, в некоторые города трезвым лететь тяжко», – иронизирует Алексей.

В обсуждении даже завязался спор. Часть туристов привлекают более низкие цены в duty free, чем в масс-маркетах, особенно на редкие позиции. Другая группа комментаторов, наоборот, считает, что в магазинах беспошлинной торговли очень дорогие напитки. «“Серый” импорт не даст хороших цен», – подытоживает пользователь под ником AP.