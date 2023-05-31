Как туристы восприняли идею открыть duty free на внутренних рейсах
Минфин РФ предложил продавать алкоголь в duty free в залах ожидания и при выдаче багажа на внутренних рейсах. Это станет возможно, если Госдума поддержит инициативу министерства.
Но разрешение будет действовать только до 30 июня 2026 года. Таким образом чиновники надеются поддержать операторов аэропортов и магазины, которые несут несколько лет убытки по причине снижения пассажиропотока из-за пандемии и санкций.
Новость вызвала бурную реакцию у подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома». За несколько часов пост собрал более 140 реакций. Большинство комментариев, конечно, положительные. «Двумя руками за», – написала Татьяна. «Да, в некоторые города трезвым лететь тяжко», – иронизирует Алексей.
В обсуждении даже завязался спор. Часть туристов привлекают более низкие цены в duty free, чем в масс-маркетах, особенно на редкие позиции. Другая группа комментаторов, наоборот, считает, что в магазинах беспошлинной торговли очень дорогие напитки. «“Серый” импорт не даст хороших цен», – подытоживает пользователь под ником AP.
Ранее TourDom.ru писал, что в начале апреля в Шереметьево закрылся duty free из-за проблем с поставками. Но в течение месяца он вновь открылся, при этом эксперты предупредили о скачке цен из-за усложнения логистики.