Владельцы баз отдыха на челябинских озерах подняли цены

Отдохнуть на турбазах возле озер Челябинской области в сезоне 2023 года стало дороже на 20-30%. Как URA.RU рассказала директор турагентства «Андромеда» Ольга Васильева, представители турбаз объясняют рост увеличением коммунальных платежей.

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«Цены на отдых в 2023 года стали выше на 20-30%. Стоимость разнится и зависит от комфортабельности объекта размещения, предлагаемых услуг, наличия питания или его отсутствия. Одним из самых дорогих является отдых на „Золотом пляже“, в „Фонграде“ на Тургояке, в „Скандинавском парке“ на Еловом, в ряде мест на Увильдах. Вода на озерах прогрелась, и люди едут даже в будни. Например, в середине недели достаточно людно в „Русском острове“ на озере Калды в Кунашакском районе», — отметила URA.RU Васильева.

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В регионе работают традиционные и новые места размещения. Проживание в будни на «Золотом пляже», согласно данным сайта курорта, обойдется в 5,4 тысячи рублей, в выходные — от девяти тысяч, но ближайшие брони закрыты. Аналогичная стоимость — от 5,2 тысячи — в семейном курорте «Утес» в Чебаркульском районе. В цену входит проживание двух человек и завтрак на базе «шведского стола».

На других объектах размещение можно найти дешевле. Как URA.RU сообщила владелица глэмпинга «Хэллоферма» на озере Аллаки в Каслинском районе Олеся Рекунова, минимальная цена составляет 3,9 тысячи рублей. При этом обеды можно заказать в селе Тюбук при стоимости доставки от 300 рублей. На «Банной усадьбе» недалеко от Магнитогорска цена в будни начинается от четырех тысяч, в выходные — от пяти. За эти деньги можно снять домик на компанию до шести человек: дача обеспечена бытовой техникой, посудой и другими атрибутами для проживания.

Турбазы и отели запланировали туристам разнообразную развлекательную программу. «Утес», «Золотой пляж» и «Хэллоферма» предложили аренду спортивного снаряжения: от 100 рублей. «Банная усадьба», рассказала URA.RU управляющая Лиза Загидуллина, имеет несколько бань на выбор: с бассейном, джакузи и классические. На месте можно приобрести разные веники и поиграть в бильярд. Стоить это будет тысячу рублей за сутки.