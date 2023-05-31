Как подготовились к лету на калининградском взморье

Этим летом рассчитывать на пляжный отдых в Светлогорске не приходится, зато открылись новые места отдыха на взморье. Местные власти всерьёз занялись инфраструктурой.

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Как подготовились к летнему сезону-2023 калининградские курорты, читайте в обзоре «Клопс».

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Балтийск

Здесь готовы к встрече туристов: уже расставлены мягкие шезлонги, душевые, шатры с лежаками. На пляже протяжённостью почти 3 километра будут работать четыре спасательных поста: у Елизаветинского форта, в районе улицы Чехова и на Гвардейском бульваре, будут дежурить и на Балткосе. Появится больше 60 камер видеонаблюдения.

Весь инвентарь с прошлого года был заботливо сложен и сохранён, говорит глава администрации Балтийска Сергей Мельников. «У нас пляжная мебель получше, чем во многих других муниципалитетах, а услуги дешевле», — чиновник указывает на прейскурант.

Для малышей оборудовали игровую зону, от солнца детей защищает навес.

«Сел ребёнок в песочек, и не надо его с ног до головы кремом мазать. Вот такие очень эффективные истории, подсмотрели у других», — говорит Мельников.

Балтийск ожидает в этом году двукратного роста числа отдыхающих. Пока людей на берегу нет, купаться ещё рано. У центрального пляжа обустроят новую платную парковку на 100 мест.

«У нас есть гостиницы, апартаменты, кафе. Есть где остановиться туристу», — перечисляет сити-менеджер.

Клопс.Ru

Янтарный

На пляже оживлённо: работают кафе, прогуливаются отдыхающие, кто-то даже заходит в воду.

Посёлок в восьмой раз подряд получил награду «Голубой флаг», которая подтверждает соответствие прибрежной зоны международным стандартам комфорта, безопасности и чистоты. Янтарный готов разместить 700 туристов в гостиницах, хостелах и глэмпингах.

«Ставим долгожданный аквапарк. Целый год потребовалось на лицензирование: это серьёзный аттракцион, нужны дополнительные спасатели», — рассказывает глава администрации Артур Крупин.

На пешеходных дорожках обновили покрытие. Променад ремонтируют: сквозной проход оставят, но он станет уже. Увеличили количество пляжных зонтов, поставили дополнительные спасательные вышки. Операторы связи обещают добавить станций, чтобы отдыхающие могли пользоваться качественным интернетом.

У «Галеры» расширили парковку. Всего Янтарный законно может вместить тысячу автомобилей. «Это если не считать «диких» участков на землях РЖД или Минобороны», — уточняет Крупин.

Поставить машину абы как теперь не получится: там, где местные жаловались на засилье приезжих, установили запрещающие знаки. Нарушителей Крупин обещает отправлять на штрафстоянку.

У спуска к пляжу убрали торговые палатки: выяснилось, что предпринимателям землю в собственность незаконно.

«Как это получилось? Было до меня. Теперь могу точно сказать, что земельный участок в муниципальной собственности. Там будут деревянные лёгкие сооружения», — отметил Крупин.

В посёлке оборудовали зону отдыха и на Синявинском озере. Там теперь подводный археологический парк, на пляже работает база «Жемчужина».

Клопс.Ru

Зеленоградск

Официальной зоной для купания станет всё побережье города от кафе «Дача» до Западного пляжа. Исключение — небольшой участок около пирса. Новшество этого года — пляж с «Синим флагом» в районе Малиновки.

«Янтарный получил классический «Голубой флаг», это аналогия с пятизвёздочным отелем. Зеленоградск пошёл по другому пути: есть российский стандарт пляжа — «Синий флаг». Они пошли по такому пути и 5 флагов получили. Это тоже очень здорово, так как он даже выше: более детализированы требования. Лучше, чем Мальдивы», — подвёл итог министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Повсюду установят дополнительные спасательные вышки — всего их будет 20, душевые стойки, питьевые установки, кабинки для переодевания. Открыли несколько пляжей повышенной комфортности со свободным доступом. Там будут разносить еду и напитки, появится зона спа.

В Зеленоградске будет более 3 тысяч парковочных мест. «Больше, чем в Калининграде. В Малиновке запускаем 156 мест. И плюс Куликово», — прокомментировал глава администрации Сергей Кошевой.

Клопс.Ru

Светлогорск

Городской пляж практически на всём его протяжении в этом и следующем году будет недоступен. В одной части города ведётся реконструкция променада, во второй — берегоукрепительные работы. Выход к морю есть лишь на небольшом отрезке на западе Светлогорска.

«В этом и следующем сезоне пляжи будут закрыты. Два года — но это, к сожалению, та естественная причина, по которой мы ничего сделать не сможем, потому что променад сделать надо», — сказал Андрей Ермак.

Можно отдохнуть в Донском: там появится официальный пляж, он сертифицирован и включён в реестр. «Начали его развивать: будут спасатели, инфраструктура. Посмотрим на востребованность. Если люди будут, работа будет продолжаться», — сказал Ермак.

Пионерский