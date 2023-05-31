Чем удивит путешествие в Абхазию на уникальном ретропоезде

Можно ли на один день попасть в мир произведений знаменитого писателя Фазиля Искандера с его колоритными персонажами - красноречивым тамадой, без устали поднимающим тосты за ваше здоровье, дородным сыроваром, который на все вопросы о стоимости самого ценного кружка из буйволиного молока уклончиво повторяет: "Не дороже, чем на рынке"? Оказывается, можно: достаточно сесть в туристический поезд "Сочи", который курсирует из Туапсе в Гагру.

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Рейсовые составы пустили в конце апреля, и среди первых пассажиров оказалась корреспондент "РГ".

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Железнодорожники уверены: путешествие начинается с перрона. Предрассветные часы на вокзале в Туапсе прошивает весенний дождик, в зеркале луж дрожат желтые фонари. Зябко, но неудобства забываешь, как только оказываешься в синем вагоне поезда "Сочи".

На первой станции садятся редкие сонные пассажиры, поэтому есть возможность хорошенько осмотреться. Интерьер выполнен в стилистике 70-х - 80-х годов прошлого века. В коридорах висят советские плакаты со словами "Трудящимся - здоровый отдых", в купе-фотозоне можно увидеть миниатюрный винтажный "Зенит", картузы, радиоприемник. Но, пожалуй, более всего эпоху ощущаешь в вагоне-ресторане. Ее дух ожил не только в таких традиционных атрибутах, как тюменские торговые весы и белоснежные чепчики официанток, но и в специально подобранном меню. Здесь бутерброды со шпротами и бульон с домашней лапшой по вполне демократичным ценам.

"С учетом маршрута следования мы также включили блюда традиционной абхазской кухни: аджапсандали - запеченные овощи с зеленью, акутеицарш - курица под ореховым соусом, шашлык, кутаб с зеленью и многое другое", - рассказывает работник вагона-ресторана Олеся Горст.

Несмотря на отсылки к СССР (сразу вспоминается знаменитая песнь "Битлз" Back in the U.S.S.R), вагоны отличаются повышенной комфортабельностью. Во-первых, верхние полки убраны, а вместо них развешаны гобелены. Везде чисто, работают кондиционеры и биотуалеты (есть даже душевая лейка). Во-вторых, каждое место оснащено индивидуальными розетками и USB-портами для подзарядки гаджетов.

"Но главное преимущество поезда, особенно летом, состоит в четком графике. Пассажиры в течение 90 минут проходят два пограничных контроля в Веселом и Цандрипше и прибывают в Гагру утром, чтобы гарантированно посвятить целый день экскурсиям", - рассказывает заместитель начальника Северо-Кавказского филиала АО "ФПК" Вадим Соловьев.

Сам же состав встретил четвертый сезон. Впервые он начал курсировать с 15 августа 2020 года и за это время совершил 921 рейс, перевез более 130 тысяч пассажиров. Популярность тура растет, поэтому организаторы в этом году планируют перевезти свыше 60 тысяч пассажиров. В основном едут гости из центральных регионов России, но жители Кубани также охотно пользуются возможностью побывать в горной Абхазии.

Испытание застольем

Первая же дегустация на пасеке в селе Бзыбь дала всем нам ясное представление - чтобы узнать поближе абхазов, одним кофепитием не обойдешься. Пчеловод Еснат признается, что еще его дедушка качал мед. Причем делал это исключительно в предгорье, где трудится серая кавказская пчела, ее еще называют "абхазянка". Для дегустации свой фирменный бортевой мед с горьковатыми нотками каштана Еснат капает мне на тыльную сторону ладони.

В уютном и стильном купе-фотозоне можно примерить картуз, взять в руки винтажный "Зенит" и совершить мини-путешествие во времени. Фото: Екатерина Лызлова.

"Попробовали? А теперь потрите кожу, - предлагает Еснат. - Так можно определить натуральность меда: если ощущаете липкость, кристаллы-катышки, значит, в нем много сахара, настоящий - быстро впитывается в поры, словно крем".

Удивление вызвал и национальный высушенный сыр в черной копченой корочке. Такой продукт может храниться до пяти лет, и ничего с ним не станет.

"Его распаривают на водяной бане, и, впитывая влагу, он в несколько раз увеличивается в объеме, - делится секретами владелец сыроварни Максим Барциц. - Мы его обычно употребляем с мамалыгой. Каша готовится пресной, поэтому не бывает невкусной. Вкусу, скорее, мешает плохое дополнение: жареное мясо, соленья, копчености".

Вершиной гастрономической экскурсии стал обед в этнопарке "Апсны". Стол накрыли в реконструированной апацхе - древнем жилище абхазов, чьи стены плели из крепких прутьев рододендронов. Центральным блюдом, как водится, стала дымящаяся мамалыга, а к ней - паста из фасоли, мясо в шипящем масле и копченый коровий сыр. Ну и, конечно, тост. Куда же без тоста!

"А вы знаете, что первый тост в Абхазии всегда поднимают за Всевышнего, оберегающего нас? - вопрошает наш гид Эсма Асабуа. - И вообще, то, что может показаться тостом, на самом деле молитва - и не одна! - о доме, о здоровье ближних, об умерших, о родителях".

Романтика эпох

Что ж, уставшая, но довольная, с кульком вкусных сувениров, сажусь в вагон. Пассажиры расслаблены: кто пьет чай из стаканов в латунных подстаканниках у стремительно чернеющего окна, кто обсуждает пережитое за сегодняшний день.

Абхазия у многих ассоциируется с вином из "изабеллы", однако в ходу только автохтонные и европейские сорта. Фото: Екатерина Лызлова.

"В Гагре мы уже во второй раз, и даже дождь не сильно испортил впечатление, - делятся супруги из Москвы Людмила и Александр Белоусовы. - Взяли экскурсию - нас забрали на вокзале и целый день катали по самым интересным местам: побывали мы на озере Рица, в Новом Афоне. Понятно, что это поверхностный взгляд, но для глубокого знакомства нужно больше времени, думать о ночевке, а одним днем - в самый раз".

Многие признаются, что ретропоезд дает лишь представление о советском времени, так как в те годы все было гораздо проще. Но вот романтика путешествий под стук колес осталась прежней.

Билеты и расписание

Туристический ретропоезд курсирует каждый день, кроме вторников. Из Туапсе он отправляется в 04.20, из Сочи - в 06.31 и прибывает в Гагру в 09.45. В обратный путь от здания железнодорожного вокзала в Гагре поезд отправляется в 19.25, совершает остановку в Сочи в 22.40 и прибывает на станцию в Туапсе в 01.05. По понедельникам маршрут сокращен: только от Гагры до Сочи; по средам - из Сочи в Абхазию. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое и Цандрипш.

Полная стоимость проезда в поезде без учета экскурсий начинается от 1,1 тысячи рублей в одну сторону. Например, билеты в общем вагоне пассажирам обойдутся в 1147 рублей, в сидячем - 1234 рубля, в плацкарте - 1710 рублей, в купе - 2687 рублей, в СВ - 4967 рублей.

Мастер-класс от сомелье

В июне из Москвы впервые отправится туристический поезд "К виноградникам у моря". Во время четырехдневного тура ценители вина и аутентичной южной русской кухни смогут посетить шесть кубанских виноделен в Тамани и на Черноморском побережье.

Участников ожидают экскурсии по историческим винным подвалам, мастер-классы сомелье, дегустации, а также посещение улиточной фермы в Новороссийске. Организаторы тура подчеркивают: поезд станет своеобразной гостиницей на колесах. После дневной программы туристы будут возвращаться в комфортабельные вагоны, оснащенные кондиционерами, розетками, Wi-Fi.