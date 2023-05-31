Дополнительные рейсы на Ольхон впервые запустят в Иркутской области
Число туристов, посещающих остров Ольхон в Иркутской области, ежегодно растет. Чтобы улучшить ситуацию с очередями на паром и помочь людям добраться до природного объекта, впервые будут запущены дополнительные рейсы на теплоходе. Об этом во время пресс-конференции рассказала коммерческий директор АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» Анна Чинник, отвечая на вопрос «ФедералПресс».
«У нас ходит теплоход «Комета» из Листвянки до бухты Загли на Ольхоне, и мы приняли решение дополнительно в июле и августе пустить рейс по субботам, чтобы больше туристов могли посетить остров», – сообщила спикер.
Ранее указанный транспорт выполнял рейсы только в среду, пятницу и воскресенье. Билеты на маршрут уже в продаже – время в пути в одну сторону составит 4 часа.
Кроме того, на этом судне можно будет отправиться на экскурсию «Ольхон за один день», посетив данное направление и вернувшись обратно в течение суток.
Что касается паромов, то частоту их рейсов увеличить не получится – она фиксированная. Три плавсредства – «Семен Бптагаев», «Дорожник» и «Ольхонские ворота» – будут ходить по привычному расписанию.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что все три парома начнут действовать в Приангарье уже завтра: пока туристов возят два судна.